Як зарядити електромобіль в умовах блекауту: лайфхак від одеситів (відео)

В Одесі, де досі тривають проблеми з електропостачанням через масштабні обстріли ЗС РФ енергетичної інфраструктури, люди адаптуються до незручностей і знаходять вихід із будь-якої ситуації. Не відстають і водії.

Власник електромобіля показав дієвий спосіб зарядити транспортний засіб за відсутності енергопостачання. Відповідне відео опублікував ресурс "Думская".

На кадрах — автозаправна станція та електромобіль з відкритим багажником, звідки видніється генератор на 6,5 кВт.

"Заливаєте повний бак генератора. За годину заряджається десь на 30 км. Їдете далі. Буду тепер так їздити найближчим часом", — каже автор ролика.

На лайфхак уже відреагували користувачі:

"Це виходить гібридна установка, тільки таке краще або на причіп, або на багажник на дах", "Можна ще газ на генератор поставити", "Не факт, що вона ще почне заряджатися) синусоїда вона така", "От і нафіга ті електрички? Не для наших умов", "Це називається для електроавтомобіля не треба бензин".

Що в Одесі зі світлом 15 грудня

За інформацією голови Одеської військової міської адміністрації Сергія Лисака, енергетики підключили до електропостачання майже всі об'єкти критичної інфраструктури, а ремонтні роботи тривають цілодобово.

"Прошу одеситів вимкнути прилади з розетки і, коли з'явиться електроенергія, вмикати їх поступово. Це допоможе знизити навантаження на мережу, уберегти техніку і мінімізувати ризик аварійних ситуацій", — написав Лисак у соцмережах.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що зі світлом уже 185 тисяч абонентів.

"Минулої доби світло вдалося повернути ще для майже 85 тисяч родин. Загалом після атаки електропостачання відновлено понад 184,5 тисяч споживачів. Аварійні бригади працюють цілодобово. Водночас руйнування енергетичних об'єктів складні, тому відновлення в окремих районах потребує часу", — зазначив він, попросивши користувачів, як і Лисак, під час подання електроенергії вмикати електроприлади поступово, щоб уникнути перевантажень мережі.

В Одесі розгорнуто понад 400 пунктів незламності, а по області їх 760.

