Друга доба випробувань: як Одеса переживає відсутність світла, води і тепла (фото, відео)

Одеса залишилася без світла, води і тепла після масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури. Другу добу люди живуть у складних умовах.

Масштабна атака на енергетичний сектор Одеської області розпочалася в п'ятницю ввечері і фактично не припиняється і в неділю, оскільки ударні дрони продовжують летіти на місто та область, пише ВВС.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що цієї ночі ЗС РФ традиційно били по об'єктах енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

"Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуто пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах", — ідеться в його повідомленні.

На сьогодні найважчою залишається ситуація в Арцизі, де, за словами фахівців, на відновлення подачі електроенергії може піти не один тиждень. Мер Сергій Парпуланський повідомив, що енергетики відновили електропостачання в більшості населених пунктів Арцизької громади, проте в самому Арцизі через критичні ушкодження терміни повернення світла поки невідомі.

З понеділка в місті планують облаштувати пункти для приготування їжі, оскільки Арциз не газифікований.

Одесити висловилися про обстріли міста

Одеса без зручностей: як переживають відсутність води і світла місцеві жителі

Після того, як у місті зникли світло і вода, для одеситів організували підвезення питної та технічної води, вказавши всі адреси на сайті мерії, також працюють 16 бюветів.

Силами влади та місцевих бізнесів розгорнуто близько 400 пунктів незламності, а також передбачено додаткові місця для мам із дітьми, де можна розігріти їжу для малечі, перевдягнути дітей і відпочити. Поліція посилила патрулювання вулиць під час блекаутів.

В Одесі працюють 16 бюветів

Черги за водою біля бюветів в Одесі

Як пише журналістка і громадська діячка Зоя Казанжи, у місті потроху відновлюють електропостачання, але до відчутних результатів ще досить далеко.

"В Одесі організовують гарячу їжу для нужденних. Food Train базується на залізничному вокзалі. Відновлюють електроенергію в портах Одеси та області. Складна ситуація в медичних закладах. Не всі, на жаль, можуть повноцінно функціонувати. Поліція ще позаминулої ночі оголосила загальний збір, на вулиці міста виведено практично весь особовий склад. Поліцейські патрулі дбають про правопорядок", — констатує вона.

Авторка розповідає про те, що в місті працюють тільки ті світлофори, що на акумуляторах, але як надовго їх вистачить, невідомо. Також відчуваються проблеми в роботі мобільного зв'язку, оскільки наявних генераторів та акумуляторів на вишках явно недостатньо.

Водночас Казанжи підкреслює силу і стійкість земляків:

"І про одеситів. Люди стійкі. Я читаю пабліки, чат, розмовляю і бачу, що ніхто не опускає руки. Усі роблять те, що в силах, щоб стало легше не тільки собі, а й поруч. Немає тотальної зневіри. Якщо російські та проросійські пропагандисти сподіваються, що той терор, який влаштувала нам їхня недокраїна, спонукає людей виходити на вулиці та волати про "мир за будь-яку ціну", то вони дуже помиляються. Більшість розуміє, хто головний ворог, і розуміє, що тільки знищення ворога дасть нам усім змогу видихнути".

Борис Барський підтримує одеситів коньяком

Лайфхаки від одеситів

Місцева мешканка Олена в коментарі ВВС розповіла, що в неділю в її будинку було центральне опалення, але батареї ледь нагріваються. У її квартирі немає світла вже добу. Його обіцяють повернути 16 грудня.

"Електрики немає, але сьогодні почали частково подавати воду, і це вже чудово. Учора ні інтернет, ні мобільний зв'язок не працювали. Сьогодні краще", — ділиться дівчина.

За її словами, у неї вдома є зарядна станція, яку вона використовує для зарядки найважливіших пристроїв, а багато одеситів запаслися генераторами, питною і технічною водою.

У соцмережах пишуть, що люди ходять заряджати гаджети в торгові центри, і навіть діляться, як напевно знайти місце для зарядки. Достатньо взяти трійник, розповіла одна з місцевих мешканок. Там же можна навіть посушити волосся. Також є відео, де містяни показують лайфхаки, як приготувати їжу та зробити тепліше у квартирах. Наприклад, дехто гріє на газових плитах цеглу, що потім тримає тепло й обігріває приміщення.

Багато хто зізнається, що відчуває незручності, але радіє, що на вулиці немає сильних морозів, і це дає змогу легше переносити поневіряння.

Одеса без електрики: що кажуть у мерії

Мерія Одеси повідомила, що за минулу добу енергетики частково відновили електропостачання об'єктів критичної інфраструктури міста.

"Роботи тривають цілодобово з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в кожному будинку", — заявив Сергій Лисак, голова Одеської міської військової адміністрації.

Також у міській раді вранці повідомили про те, що сьогодні не працює громадський електротранспорт через знеструмлення тягових підстанцій, тому на маршрути виїхали автобуси. З 15 грудня в Одесі розширюють мережу соціальних автобусних маршрутів — вони тимчасово замінять трамваї і тролейбуси.

Тим часом експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що одеситам поки що не варто очікувати скорочення відключень електроенергії менш ніж до 3-4 черг. За його словами, регіон має обмежену кількість ліній електропередачі, що з'єднують його з районами генерації, тому швидко стабілізувати енергопостачання складно.

Нагадаємо, 12 грудня росіяни завдали удару по судну турецької поромної компанії Cenk Shipping RoRo, яке транспортувало свіжі овочі та фрукти. На момент атаки воно було біля Одеси.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знищили будинок Сергія Гайдаржи, дружину і сина якого вбили ракетою в березні минулого року.