Новий удар: одесит, який втратив половину сім'ї через атаку ЗС РФ, знову постраждав

Сергій Гайдаржи, який 2 березня 2024 року втратив дружину Анну та чотиримісячного сина Тимофія внаслідок атаки ЗС РФ на багатоповерхівку в Одесі, знову постраждав від російського терору.

Після обстрілів Одеси та Одеської області в ніч на 13 грудня будинок, де тепер живе чоловік із трирічною донькою Лізою, практично повністю зруйнований. Про це повідомила в соцмережі його родичка Софія Сідак.

Вона опублікувала кадри, де видно, що дах будинку завалився, а всередині житла вирує пожежа, яку намагаються загасити рятувальники.

"Дуже потрібні ваші молитви. Сильно бомблять. У Сергія, який втратив дружину і сина, зараз горить будинок. Усі живі", — написала Софія.

Як повідомляє Одеса.INFO, ворожий "Шахед" врізався в будинок у селищі Котовка. Судячи з фото пабліка і відео Софії, це один і той же будинок.

Відео дня

Фото: Скрин відео

Унаслідок удару по Одесі 2 березня минулого року ударний дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Було зруйновано цілий під'їзд — 18 квартир. Загинули семеро людей. Крім Анни і Тимофія Гайдаржи, жертвами стали багатодітна сім'я українських військових Олега і Тетяни Кравець, які загинули разом із 7-місячною Лізою, 8-річною Златою і Сергієм, якому в липні мало виповнитися 10 років.

У ніч на 13 грудня російські окупанти здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу з початку повномасштабного вторгнення. У місті пошкоджено адміністративні будівлі, об'єкти енергетики та промисловості. Відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. Для ліквідації наслідків ДСНС залучило понад 100 пожежників.

У РФ заявили про успішну атаку на підприємства військово-промислового комплексу України та енергетичну інфраструктуру, яка їх живить.