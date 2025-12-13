Новый удар: одессит, потерявший половину семьи из-за атаки ВС РФ, снова пострадал

Сергей Гайдаржи, который 2 марта 2024 года потерял жену Анну и четырехмесячного сына Тимофея в результате атаки ВС РФ на многоэтажку в Одессе, снова пострадал от российского террора.

После обстрелов Одессы и Одесской области в ночь на 13 декабря дом, где теперь живет мужчина с трехлетней дочерью Лизой, практически полностью разрушен. Об этом сообщила в соцсети его родственница София Сидак.

Она опубликовала кадры, где видно, что крыша дома завалилась, а внутри жилья бушует пожар, который пытаются потушить спасатели.

"Очень нужны ваши молитвы. Сильно бомбят. У Сергея, который потерял жену и сына, сейчас горит дом. Все живы", – написала София.

Как сообщает Одесса.INFO, вражеский "Шахед" врезался в дом в поселке Котовка. Судя по фото паблика и видео Софии, это один и тот же дом.

Фото: Скрин видео

В результате удара по Одессе 2 марта прошлого года ударный дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд — 18 квартир. Погибли семь человек. Кроме Анны и Тимофея Гайдаржи, жертвами стали многодетная семья украинских военных Олега и Татьяны Кравец, которые погибли вместе с 7-месячной Лизой, 8-летней Златой и Сережей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Відео дня

В ночь на 13 декабря российские оккупанты совершили одну самых массовых атак на Одессу с начала полномасштабного вторжения. В городе повреждены административные здания, объекты энергетики и промышленности. Известно минимум о четырех пострадавших. Для ликвидации последствий ГСЧС привлекло более 100 пожарных.

В РФ заявили об успешной атаке на предприятия военно-промышленного комплекса Украины и питающую их энергетическую инфраструктуру.