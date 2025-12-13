ВС РФ совершили одну из самых массовых атак на Одессу: повреждена энергетика, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 13 декабря Вооруженные силы Российской Федерации массово атаковали Одессу ударными беспилотниками и ракетами, в результате чего вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Удары ВС РФ привели к возгоранию административных зданий, объектов энергетики и промышленности. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram-канале

Чиновник отметил, что Одесская область пережила одну из самых массированных воздушных атак. По его данным, пострадали два человека.

Пожар в Одессе Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Позже Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области сообщило о четырех пострадавших в результате ночной атаки. По информации ведомства, повреждены энергетические объекты, жилые дома, админ здание, складские помещения, гражданские автомобили и пожарное авто. Для ликвидации последствий ГСЧС привлекло более 100 пожарных.

"Со вчерашнего дня Россия продолжает наносить удары по критической и гражданской инфраструктуре Одесского региона. Всю ночь пожарные ликвидировали пожары, которые возникли в результате попаданий. Несмотря на постоянные воздушные тревоги спасатели ликвидировали масштабный пожар гражданского судна", — говорится в сообщении.

Местное издание "Думская" сообщило со ссылкой на очевидцев о масштабном пожаре на одной из подстанций. По непроверенной информации, повреждено около 10 энергетических объектов, в результате чего жители города остались без воды, света и тепла.

Пожар на подстанции Фото: Думская

Напомним, в ходе ночного обстрела Одессы под ударом оказался порт. По данным местных СМИ, судно, на котором вспыхнул пожар, могло быть турецким.

Фокус также сообщал, что 11 декабря ВС РФ нанесли террористический удар по Сумской области, в результате которого погибли две женщины.