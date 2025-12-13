ЗС РФ здійснили одну з наймасовіших атак на Одесу: пошкоджено енергетику, є постраждалі (фото)

В ніч на 13 грудня Збройні сили Російської Федерації масово атакували Одесу ударними безпілотниками і ракетами, внаслідок чого спалахнули пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури.

Удари ЗС РФ призвели до загоряння адміністративних будівель, обʼєктів енергетики та промисловості. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі

Чиновник наголосив, що Одещина пережила одну з наймасованіших повітряних атак. За його даними, постраждали двоє людей.

Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області Пожежа в Одесі Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Пізніше Головне управління ДСНС України в Одеській області повідомило про чотирьох постраждалих внаслідок нічної атаки. За інформацією відомства, пошкоджено енергетичні об’єкти, житлові будинки, адмін будівля, складські приміщення, цивільні автомобілі та пожежне авто. Для ліквідації наслідків ДСНС залучило понад 100 вогнеборців.

Важливо

"Від учора Росія продовжує завдавати ударів по критичній та цивільній інфраструктурі Одеського регіону. Всю ніч вогнеборці ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок влучань. Попри постійні повітряні тривоги рятувальники ліквідували масштабну пожежу цивільного судна", — йдеться у повідомленні.

Місцеве видання "Думська" повідомило з посиланням на очевидців про масштабну пожежу на одній з підстанцій. За неперевіреною інформацією, пошкоджено близько 10 енергетичних об'єктів, внаслідок чого жителі міста залишились без води, світла і тепла.

Пожежа на підстанції Фото: Думська

Нагадаємо, в ході нічного обстрілу Одеси під ударом опинився порт. За даними місцевих ЗМІ, судно, на якому спалахнула пожежа, могло бути турецьким.

Фокус також повідомляв, що 11 грудня ЗС РФ завдали терористичного удару по Сумській області, в результаті якого загинули дві жінки.