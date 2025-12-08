Які об'єкти енергетики в зоні ризику ударів ЗС РФ і як зберегти генерацію, — нардеп

Збройні сили Російської Федерації завдають ударів переважно по потужних об'єктах енергогенерації, а малі та середні помічають менше, зауважив народний депутат та голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. З огляду на це Україні варто розвивати саме малі електростанції, на які росіяни навряд чи витрачатимуть ракети.

Причина, чому ЗС РФ більше б'ють по великих об'єктах, ніж по дрібних, — більша ефективність атак у випадку влучання, пояснив Герус в ефірі телемарафону. Росіяни цілять по енергетичній інфраструктурі за 100 км від фронту, а щоб зберегти електропостачання варто було б розвивати мережі станцій на 1-10 Вт.

"Потрібно розуміти все-таки, що обстрілюються в більшості великі об'єкти. Якщо це на відстані хоча б 100 км від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти", — пролунало в ефірі.

Зі слів Геруса, на сьогодні найбільше нових об'єктів генерації з'являється на правобережжі України, в основному — на заході України. Причина таких рішень — безпекові чинники. Водночас варто було б стимулювати будівництво у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях. На думку нардепа, менша ймовірність потрапляння під удар станцій від 1 до 10 МВт. Втім, головне, щоб вони були розташовані не менш як за 10, 20, 30 км від лінії фронту.

"Малі й середні об'єкти обстріляти дуже важко, і ефект від того буде відносно невеликий, тому що один е-е невеликий енергоміст, об'єкт, він не має критичного значення для енергосистеми. Якщо це об'єкт 1, 2, 3, 5 або 10 МВт, то ризики обстрілів цього достатньо низькі. Я б навіть сказав, мінімальні", — пояснив Герус.

Удари по енергетиці — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари по енергетиці України, які здійснила РФ восени 2025 року. Серед інших, удар 10 жовтня, коли росіяни запустили по українцях приблизно 500 ракет та дронів. Наприкінці жовтня ЗС РФ вдарили по Бурштинській ТЕС і об'єктах ДТЕК. У листопаді — атака на Трипільську та Зміївську ТЕС, а "Центренерго" повідомило про пошкодження усіх об'єктів генерації. У грудні вибухало у восьми областях і "Укренерго" збільшило кількість черг відключень. Зокрема, 2 грудня росіяни атакували об'єкти газовидобування, заявили в компанії "Нафтогаз".

Нагадуємо, під час масованої атаки ЗС РФ у ніч на 8 грудня було гучно у Кременчуці, а росіяни, крім того, спалили будівлю вокзалу у Фастові.