Трипільська та Зміївська ТЕС повністю зупинились: відключення будуть кілька тижнів, — ЕП

За даними джерел ЕП, на відновлення пошкоджених під час безпрецедентного обстрілу України енергетичних об'єктів знадобляться тижні, і протягом цього часу відключення світла триватимуть в режимі 3–4 черг. Водночас з настанням морозів відключень може побільшати.

ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки 8 листопада, яку пресслужба підприємства назвала наймасованішою від початку війни. У дописі на Facebook представники "Центренерго" повідомили, що через атаку "небаченої раніше" кількості дронів і ракет генерація електроенергії на об'єктах компанії впала до нуля. "Економічна правда" з посиланням на неназваного співрозмовника в політичних колах стверджує, що після цього до "Центренерго" подзвонили з Офісу президента та звинуватили в поширенні паніки серед населення.

"Подзвонили з Офісу і в різкій формі почали питати, для чого розганяти паніку серед населення та робити такі подарунки росіянам. Мовляв, дивіться, які вони молодці, все нам розбили, тепер всі станції "на нулі", — передають журналісти слова анонімного джерела.

Допис "Центренерго" про удар по ТЕС і падіння генерації до нуля Фото: скриншот

Після цього, за словами авторів статті, допис у соцмережах було оновлено.

"Після нічного удару тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади роблять все можливе і необхідне для якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки. Ми зробимо усе, аби відновити зруйноване якнайшвидше!", — йдеться в оновленій публікації "Центренерго".

За інформацією журналістів, росіяни зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській і Трипільську ТЕС у Київській областях.

Водночас народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24" розповів, що атаковані росіянами ТЕС "Центренерго" наразі не працюють, а на їхнє відновлення необхідний тривалий час.

Журналісти ЕП з посиланням на джерела в уряді також пишуть, що російський масований обстріл ускладнив видачу електроенергії з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, і атомні блоки були частково розвантажені.

Крім того, під час обстрілу зазнала суттєвих пошкоджень Придніпровська ТЕС компанії ДТЕК, Кременчуцька ГЕС у Світловодську Кіровоградської області й об'єкти "Укренерго", відповідальні за передавання та розподіл електроенергії.

За інформацією співрозмовників ЕП в уряді, від комбінованого удару 8 листопада постраждали також об'єкти газового та нафтового секторів компаній "Укргазвидобування", "Укрнафта" та Smart Energy.

"Били по нафті та по газу, балістикою та дронами. Пошкодження суттєві", — сказали журналістам в Кабміні.

Скільки можуть тривати відключення світла в Україні

Щодо відключень світла в Україні співрозмовники журналістів в енергетичних компаніях попередили, що вони триватимуть іще довгий час, оскільки пошкоджено підстанції, що з'єднують АЕС з енергосистемою. За оптимістичним сценарієм, відновлення після масованої атаки 8 листопада може тривати протягом кількох тижнів, і після цього можна буде перейти від графіків відключень світла в режимі трьох-чотирьох черг до двох черг, а потім до однієї. Водночас на прикордонних і прифронтових територіях обмеження можуть тривати всю зиму.

З посиланням на представника однієї з державних компаній журналісти зазначають, що генерації в Україні бракує вже зараз, хоча морози ще не настали, і відключень може бути більше.

Удари по енергетиці 8 листопада: що відомо

Нагадаємо, після комбінованої атаки в ніч на 8 листопада в низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомляла про масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга того ж дня повідомив, що росіяни цілеспрямовано атакували підстанції двох українських АЕС: Рівненської та Хмельницької.

Засновник компанії "Кліар Енерджі" Андрій Гріненко 9 листопада розповів, що ЗС РФ розбомбили першу в Україні теплоелектростанцію на біомасі, збудовану у 2016 році.