Три БпЛА атакували ТЕЦ: ЗС РФ розбомбили першу в Україні станцію на біомасі (фото)

В ніч на 9 листопада російські війська здійснили атаку на першу в Україні велику теплоелектростанцію на біомасі, пошкодивши її інфраструктуру. Постраждалих серед працівників не зафіксовано.

Як зазначив засновник компанії "Кліар Енерджі" Андрій Гріненко у Facebook, три безпілотники вдарили по ТЕЦ, яку його команда збудувала ще у 2016 році. Гріненко підкреслив, що ця станція стала прикладом для української енергетичної галузі, показавши можливість досягнення енергетичної незалежності завдяки використанню локальних ресурсів.

ЗC РФ розбомбили першу в Україні станцію на біомасі Фото: Facebook

"Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну. На щастя, ніхто не постраждав. Дякую тим, хто сьогодні на місці. За відвагу, професійність і стійкість!", — написав він, висловивши подяку працівникам за професіоналізм і мужність під час атаки.

Наслідки удару ЗС РФ по першій в Україні ТЕЦ на біомасі в Корюківці Фото: Facebook

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що 8 листопада ворог обстріляв енергетичний об’єкт у Корюківці. Внаслідок нічного удару безпілотниками по підприємству сталося декілька влучань і пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Загалом за минулу добу Чернігівщина зазнала 44 обстрілів і 73 вибухів.

Публікація В'ячеслава Чауса у Facebook Фото: Скриншот

Що відомо про першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі

Загалом, із сайту компанії відомо, що ТОВ "Кліар Енерджі", або ж Корюківська теплоелектростанція, розташована в місті Корюківка Чернігівської області та працює на біомасі — деревній трісці, тирсі та гілках, що залишаються після лісозаготівлі. Станція виробляє одночасно електроенергію та тепло, завдяки чому місто отримує стабільне та незалежне джерело енергії. Потужність ТЕС становить близько 5,9 МВт електричної та 14 МВт теплової енергії. Використання місцевих відходів деревини дозволяє зменшити потребу у викопному паливі та скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Крім того, робота станції забезпечує теплом житлові будинки, школи, лікарні та інші соціальні об’єкти, підтримуючи при цьому місцеву інфраструктуру та економіку міста.

Нагадаємо, що в ніч на 9 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по Одеській області. Попри успішну роботу сил протиповітряної оборони, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі.

Також Фокус писав, що під час обстрілу 8 листопада росіяни атакували підстанції, які живлять Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції.