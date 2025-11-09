Три БпЛА атаковали ТЭЦ: ВС РФ разбомбили первую в Украине станцию на биомассе (фото)

В ночь на 9 ноября российские войска совершили атаку на первую в Украине крупную теплоэлектростанцию на биомассе, повредив ее инфраструктуру. Пострадавших среди работников не зафиксировано.

Как отметил основатель компании "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко в Facebook, три беспилотника ударили по ТЭЦ, которую его команда построила еще в 2016 году. Гриненко подчеркнул, что эта станция стала примером для украинской энергетической отрасли, показав возможность достижения энергетической независимости благодаря использованию локальных ресурсов.

ВС РФ разбомбили первую в Украине станцию на биомассе Фото: Facebook

"Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну. К счастью, никто не пострадал. Спасибо тем, кто сегодня на месте. За отвагу, профессионализм и стойкость!", — написал он, выразив благодарность работникам за профессионализм и мужество во время атаки.

Последствия удара ВС РФ по первой в Украине ТЭЦ на биомассе в Корюковке Фото: Facebook

Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что 8 ноября враг обстрелял энергетический объект в Корюковке. В результате ночного удара беспилотниками по предприятию произошло несколько попаданий и пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В целом за минувшие сутки Черниговщина испытала 44 обстрела и 73 взрыва.

Публикация Вячеслава Чауса в Facebook Фото: Скриншот

Что известно о первой в Украине крупной ТЭЦ на биомассе

В общем, с сайта компании известно, что ООО "Клиар Энерджи", или же Корюковская теплоэлектростанция, расположенная в городе Корюковка Черниговской области и работает на биомассе — древесной щепе, опилках и ветках, остающихся после лесозаготовки. Станция производит одновременно электроэнергию и тепло, благодаря чему город получает стабильный и независимый источник энергии. Мощность ТЭС составляет около 5,9 МВт электрической и 14 МВт тепловой энергии. Использование местных отходов древесины позволяет уменьшить потребность в ископаемом топливе и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, работа станции обеспечивает теплом жилые дома, школы, больницы и другие социальные объекты, поддерживая при этом местную инфраструктуру и экономику города.

