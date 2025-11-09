Одещину атакували дронами: збито більшість цілей, уламки спричинили пожежі

Уночі, на півдні України російські війська знову завдали удару безпілотниками по Одеській області. Попри успішну роботу сил протиповітряної оборони, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та викликали займання.

Про нову атаку повідомили глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення Кіпера у Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

За словами Кіпера, оборонці неба ліквідували більшість ворожих дронів, однак частина уламків упала на житлову забудову. Унаслідок цього було зруйновано гараж та дахи двох приватних будинків. Виниклі пожежі оперативно загасили рятувальники.

"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками дронів пошкоджено приватні домоволодіння. Виниклі пожежі швидко ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила", — повідомив голова ОВА.

У ДСНС підтвердили пошкодження житлових будинків, гаража та газової труби. За даними служби, вибухи спричинили локальні займання, які вдалося ліквідувати без розповсюдження вогню.

На місці події працюють екстрені служби, триває оцінка збитків і відновлення пошкоджених комунікацій.

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують південні регіони України безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО систематично збивають більшість ворожих дронів, однак уламки нерідко спричиняють руйнування та займання на цивільних об’єктах.

