"Концтабір в концтаборі": екснардеп-колаборант Марков заявив про окупацію Одеси (відео)

Колишній "регіонал", одесит Ігор Марков на російському телебаченні заявив, що Одеса "опинилася в жорсткій окупації" і там утворено "концтабір". При цьому він вважає, що захопивши Одесу, Росія "виграє війну", бо без неї Київ "західникам не потрібен".

Про нібито окупацію Одеси підозрюваний в колабораціонізмі та державній зраді екснардеп сказав в ефірі пропагандистської програми "Вечер с Владимиром Соловьевым" на каналі "Россия 1", уривок з якої опублікував колишній народний депутат Антон Геращенко. Ігор Марков заявив, що українська влада будує в місті укріплення, бо втративши Одесу фактично програє війну.

"На жаль, Одеса опинилася сьогодні в окупації жорсткій, і все, там концтабір в концтаборі. Вони там готують жорсткі укріплення, я так розумію, вони розуміють, що взяли Одесу — і ми практично виграли війну. Київ без Одеси "західникам" особливо не буде потрібен, тому бійня буде за неї тяжка, ще крові вони нам поп'ють, але результат все одно буде на нашу користь", — заявив Марков.

Пропагандист Соловйов зазначив, що для окупації Одеси її потрібно оточувати.

"Я не даю порад військовим, як це технічно реалізувати. Я говорю про результат, бо поки вона буде під їхнім контролем, Крим завжди буде під загрозою, та й інші території", — відповів підозрюваний у держзраді колишній нардеп.

Що відомо про Ігоря Маркова

Одесит Ігор Марков став депутатом Верховної Ради у 2012 році та долучився до фракції "Партії регіонів". У 2018 році прокуратура оголосила йому підозру в злочинах проти національної безпеки України, оскільки Марков неодноразово висловлювався на підтримку терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" і висловлювався щодо зміни кордонів України.

В червні 2022 року Маркову повідомили про підозру в колабораціонізмі, про що повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, у березні 2022 року він перебував на території Київської області разом із російськими військами, а також публікував відео, в яких заперечував факт російської агресії і стверджував, що ЗС РФ прийшли "звільняти" територію України. У травні 2023 року СБУ повідомила колишньому "регіоналу" Ігорю Маркову про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у пропаганді війни та запереченні збройної агресії РФ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 жовтня писали, що Москва робить у країнах Балтії те саме, що перед нападом на Україну, зокрема використовує пропагандистські наративи про "утиски" російськомовного населення.