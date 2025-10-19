"Концлагерь в концлагере": экс-нардеп-коллаборант Марков заявил об оккупации Одессы (видео)

Бывший "регионал", одессит Игорь Марков на российском телевидении заявил, что Одесса "оказалась в жесткой оккупации" и там образован "концлагерь". При этом он считает, что захватив Одессу, Россия "выиграет войну", потому что без нее Киев "западникам не нужен".

О якобы оккупации Одессы подозреваемый в коллаборационизме и государственной измене экс-нардеп сказал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1", отрывок из которой опубликовал бывший народный депутат Антон Геращенко. Игорь Марков заявил, что украинская власть строит в городе укрепления, потому что потеряв Одессу фактически проиграет войну.

"К сожалению, Одесса оказалась сегодня в оккупации жесткой, и все, там концлагерь в концлагере. Они там готовят жесткие укрепления, я так понимаю, они понимают, что взяли Одессу — и мы практически выиграли войну. Киев без Одессы "западникам" особо не будет нужен, поэтому бойня будет за нее тяжелая, еще крови они нам попьют, но результат все равно будет в нашу пользу", — заявил Марков.

Пропагандист Соловьев отметил, что для оккупации Одессы ее нужно окружать.

"Я не даю советов военным, как это технически реализовать. Я говорю о результате, потому что пока она будет под их контролем, Крым всегда будет под угрозой, да и другие территории", — ответил подозреваемый в госизмене бывший нардеп.

Что известно об Игоре Маркове

Одессит Игорь Марков стал депутатом Верховной Рады в 2012 году и присоединился к фракции "Партии регионов". В 2018 году прокуратура объявила ему подозрение в преступлениях против национальной безопасности Украины, поскольку Марков неоднократно высказывался в поддержку террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и высказывался об изменении границ Украины.

В июне 2022 года Маркову сообщили о подозрении в коллаборационизме, о чем сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, в марте 2022 года он находился на территории Киевской области вместе с российскими войсками, а также публиковал видео, в которых отрицал факт российской агрессии и утверждал, что ВС РФ пришли "освобождать" территорию Украины. В мае 2023 года СБУ сообщила бывшему "регионалу" Игорю Маркову о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в пропаганде войны и отрицании вооруженной агрессии РФ.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 октября писали, что Москва делает в странах Балтии то же, что перед нападением на Украину, в частности использует пропагандистские нарративы о "притеснениях" русскоязычного населения.