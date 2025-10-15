Вторжение РФ: в одной из стран Москва делает то же, что перед нападением на Украину, — ISW

Москва снова распространяет те же пропагандистские тезисы, которые использовала перед вторжением в Украину. Аналитики Института изучения войны (ISW) предупреждают, что эти заявления могут быть подготовкой к будущей агрессии против государств Альянса.

Кремлевские чиновники активизировали использование идеологических нарративов, направленных против стран Балтии. По данным Института изучения войны (ISW), Москва воспроизводит риторику, которую применяла перед началом войны против Украины, создавая информационную почву для возможной агрессии против НАТО.

Как отмечают американские аналитики, последние заявления российских высокопоставленных чиновников имеют целью сформировать ложное представление о "притеснениях" русскоязычного населения в странах Балтии. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил латвийские власти в "преследовании" русскоязычных граждан и заявил, что Россия якобы должна "защищать своих соотечественников" за рубежом.

Руководитель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий поддержал эту риторику, назвав русских в Латвии частью "русского мира".

В аналитическом отчете ISW отмечается, что концепция "русского мира" — это намеренно размытая идеологическая конструкция, которую президент России Владимир Путин определяет как совокупность территорий бывшей Киевской Руси, Российской империи, СССР и современной Российской Федерации, а также всех, кто "чувствует духовное родство" с Москвой.

Исследователи считают, что Кремль продолжает использовать тезис о "защите земляков" как главный инструмент для легитимизации своих вторжений. Именно этот нарратив Москва применяла во время агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

"Кремлевские нарративы о российских "соотечественниках" в странах Балтии и более широком "русском мире" являются частью многолетних усилий Кремля по созданию условий для оправдания возможной российской агрессии против НАТО в будущем", — отмечают эксперты ISW.

