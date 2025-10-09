Теория победы Путина: Кремль планирует вынудить Украину к капитуляции, — ISW

Президент России Владимир Путин и в дальнейшем придерживается убеждения, что Москва сможет выдержать затяжную войну против Украины и Запада и вынудить Киев к полной капитуляции. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что реальные масштабы продвижения российских войск существенно отличаются от цифр, озвученных Кремлем.

По данным Института изучения войны, 7 октября Путин провел совещание с руководством Министерства обороны, Генерального штаба, главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и командирами российских военных группировок. Во время встречи он заявил, что в 2025 году армия якобы смогла оккупировать 4900 квадратных километров украинской территории — площадь, которую он сравнил с размером американского штата Делавэр.

Однако ISW приводит другие данные: по подсчетам института, российские войска в 2025 году захватили около 3561 квадратного километра, что почти на полторы тысячи квадратных километров меньше, чем заявил Путин.

Во время встречи российский лидер также утверждал, что украинские силы якобы отступают вдоль всего фронта, а оборонно-промышленный комплекс России работает в усиленном режиме, обеспечивая армию техникой и боеприпасами. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от своих первоначальных целей и намерена "безоговорочно" достичь их на поле боя.

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов во время той же встречи заявил, что российские подразделения якобы "продвигаются почти по всем направлениям". В отчете ISW указано, что подобные заявления отражают давнюю теорию Путина о войне на истощение, по которой российская армия может бесконечно долго вести поступательные боевые действия, препятствуя украинским контрнаступлениям и надеясь на истощение Украины и ее союзников.

Как отмечают аналитики, Путин и в дальнейшем уверен в способности российской экономики и армии выдерживать давление Запада и продолжать боевые действия, пока Украина не будет вынуждена капитулировать. Кремль неоднократно заявлял о приверженности целям, сформулированным еще в 2021-2022 годах, и не демонстрирует готовности к любым компромиссам.

"Публичные заявления Путина продолжают демонстрировать его нежелание участвовать в добросовестных переговорах, которые приводят к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины, и его решимость затягивать войну для достижения своих военных целей на поле боя", — говорится в публикации.

