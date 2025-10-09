Теорія перемоги Путіна: Кремль планує змусити Україну до капітуляції, — ISW

Президент Росії Володимир Путін і надалі дотримується переконання, що Москва зможе витримати затяжну війну проти України та Заходу й змусити Київ до повної капітуляції. Проте аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що реальні масштаби просування російських військ суттєво відрізняються від цифр, озвучених Кремлем.

За даними Інституту вивчення війни, 7 жовтня Путін провів нараду з керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу, головою Федеральної служби безпеки Олександром Бортніковим і командирами російських військових угруповань. Під час зустрічі він заявив, що у 2025 році армія нібито змогла окупувати 4900 квадратних кілометрів української території — площу, яку він порівняв із розміром американського штату Делавер.

Однак ISW наводить інші дані: за підрахунками інституту, російські війська у 2025 році захопили близько 3561 квадратного кілометра, що майже на півтори тисячі квадратних кілометрів менше, ніж заявив Путін.

Під час зустрічі російський лідер також стверджував, що українські сили нібито відступають уздовж усього фронту, а оборонно-промисловий комплекс Росії працює в посиленому режимі, забезпечуючи армію технікою й боєприпасами. Він підкреслив, що Москва не відмовляється від своїх початкових цілей і має намір "беззастережно" досягти їх на полі бою.

Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов під час тієї ж зустрічі заявив, що російські підрозділи нібито "просуваються майже в усіх напрямках". У звіті ISW зазначено, що подібні заяви відображають давню теорію Путіна про війну на виснаження, за якою російська армія може нескінченно довго вести поступальні бойові дії, перешкоджаючи українським контрнаступам і сподіваючись на виснаження України та її союзників.

Як наголошують аналітики, Путін і надалі впевнений у здатності російської економіки й армії витримувати тиск Заходу та продовжувати бойові дії, доки Україна не буде змушена капітулювати. Кремль неодноразово заявляв про прихильність до цілей, сформульованих ще у 2021–2022 роках, і не демонструє готовності до будь-яких компромісів.

"Публічні заяви Путіна продовжують демонструвати його небажання брати участь у добросовісних переговорах, які призводять до чогось меншого, ніж повна капітуляція України, та його рішучість затягувати війну для досягнення своїх воєнних цілей на полі бою", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що, на думку політолог і соціолог з Німеччини Ігоря Ейдмана, колишні прибічники президента РФ Володимира Путіна визнають, що задуми захопити Україну провалилися, а ресурсів для нового наступу немає.

Також Фокус писав, що нова стратегія України дає несподівані результати та можливості виграти війну на виснаження.