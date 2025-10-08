"РФ вважала, що час на її боці": Україна може виграти війну на виснаження, — The Atlantic

Надії на досягнення миру, які з'явилися завдяки переговорам президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним, розвіялися. Втім нова стратегія України дає несподівані результати і можливості виграти війну на виснаження.

Росіяни вважали, що час на їхньому боці, однак війна на виснаження триває й ЗС РФ досі не змогли захопити ключові стратегічні міста та логістичні вузли на північному сході України. Про це розповів журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Ворт, який відвідав українських військових біля лінії фронту.

Журналіст поспілкувався з військовими, побачив на власні очі, як дрони ЗСУ завдають противнику втрат, і дійшов до думки, що Україна має усі шанси на перемогу у війні на виснаження.

Війна на виснаження: що вказує на можливу перемогу України

Попри значну перевагу Росії у живій силі, її зусилля щодо захоплення ключових "фортець" на північному сході України не увінчалися значними успіхами. Більше того, росіянам знадобиться чимало часу і значні зусилля, аби досягти цілі.

"Захоплення цього поясу вимагатиме кількох років запеклих боїв, враховуючи нещодавній успіх України у пошкодженні російських нафтопроводів та тилових баз", — йдеться у публікації.

Українські офіцери, з якими зустрівся журналіст, розповіли йому, що основний ключ до стримування російської армії полягає у "пошуку кращих способів компенсації гострої нестачі людських ресурсів в Україні". Для цього вже реалізується низка кроків:

застосування технологій безпілотників на полі бою, що дають Україні змогу захиститися у нерівному бою;

"обережніше" використання артилерії;

точніші переміщення військ ЗСУ;

кращі плани ротації.

Один із командувачів пояснив Ворту: головна мета — не допустити прямого зіткнення, аби військовослужбовцям ЗСУ не доводилося вступати у бої з росіянами.

Журналіст зазначив, що відвідував Україну востаннє перед цим близько 9 місяців тому й тоді повертався з зовсім іншим враженням.

"Коли я востаннє був у країні, дев'ять місяців тому, Україна, здавалося, мала справжні проблеми: її озброєння відставало, а Росія просувалася на передовій з тим, що українські піхотинці називали "м'ясними хвилями" солдатів та найманців, які, здавалося б, непридатні для використання", — розповів Ворт.

Однак зараз у нього з'явилася нова впевненість у тому, що українці можуть виграти у війні на виснаження. Час, який нібито грав на користь РФ, натомість "може зміщуватися у бік України".

"Тепер, схоже, з'явилася нова впевненість, що Україна переорієнтовує свої інституції на тривалу війну, швидко навчаючись на полі бою та продовжуючи не лише завдавати постійних втрат ворогу, а й обмежувати свої власні", — зазначив Ворт.

Варто зазначити, що український журналіст та директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко 7 жовтня у колонці Фокусу розповів, що війна на виснаження почалася. У зв'язку з цим експерт закликав готуватися до ймовірного погіршення енергетичної ситуації.

Майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман в етері "Еспресо" 1 жовтня також заявляв, що війна в Україні перейшла на стадію виснаження.