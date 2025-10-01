Війна в Україні перейшла в стадію виснаження: чи буде вихід із "глухого кута", — Гетьман

Війна Росії проти України поступово переходить у стадію боротьби на виснаження, де жодна зі сторін не здатна досягти вирішальних успіхів. Лінія фронту фактично стабілізувалася, а бої набули характеру локальних зіткнень.

В ефірі телеканалу "Еспресо" ветеран російсько-української війни, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман висловив думку про перебіг осінньо-зимової кампанії. За його словами, бойові дії не будуть настільки активними через певні труднощі, зокрема в роботі військової техніки. Крім того, погодні умови ускладнюють як наступальні, так і оборонні дії для кожної з протиборчих сторін.

Що стосується поточного стану фронту, то лінія бойового зіткнення стала відносно стабільною.

"Це той глухий пункт, про який свого часу говорив командувач Залужний, що рано чи пізно війна перейде в таку фазу. Тобто зараз жодна зі сторін не може досягти суттєвих успіхів — ні російська в наступі, ні ми в контрнаступальних діях. Тобто війна переходить у війну на виснаження, у позиційну війну", — зазначив Гетьман.

Подальший розвиток подій багато в чому залежить від зовнішньої підтримки. Експерт зазначив, що президент України Володимир Зеленський, за його даними, презентував Дональду Трампу план дій, який передбачає проведення наступальних операцій і контрударів. Водночас Київ розраховує на посилення постачання озброєнь від союзників для ударів по російських тилах і знищення військової інфраструктури.

"Але бити потрібно не вглиб території РФ, а уражати саме ті військові російські об'єкти, до яких ми можемо дотягнутися і які підживлюють російську лінію фронту", — вважає Гетьман.

Таким чином, якщо Україна справді отримуватиме системну підтримку як східний фланг Європи, то Росія виснажиться швидше — навіть незважаючи на допомогу з боку Китаю чи Північної Кореї.

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко прокоментував ситуацію біля Добропілля, де підрозділи ЗС РФ потрапили в оточення. За словами генерала, для повного знищення ворожого угруповання українським військам не вистачає ресурсів, і насамперед особового складу.

Колишній директор ЦРУ Девіда Петреуса відзначив досягнення України в галузі безпілотних систем. На думку американського генерала, безпілотники, і зокрема підводні дрони Toloka TLK-1000, можуть стати ключем до перемоги України над Росією.