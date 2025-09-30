Безпілотні підводні човни можуть виграти війну для України, — екс-директор ЦРУ

Розвиток безпілотних систем може стати ключем до перемоги України над Росією. На думку колишнього директора ЦРУ генерала Девіда Петреуса, майбутнє збройних конфліктів визначають дрони — повітряні, морські та підводні.

Українська стратегія безпілотної війни вже довела свою ефективність, сказав Петреус в інтерв'ю The Telegraph. За рахунок масового застосування ударних FPV-дронів, морських безпілотників і далекобійних платформ Київ зумів компенсувати нестачу авіації та флоту, утримуючи російські війська в стані затяжного протистояння.

Особливий акцент американський генерал зробив на підводних і надводних дронах. Так, нещодавно Україна представила новий апарат Toloka TLK-1000, здатний уражати цілі на відстані до 2000 км. Потенційними цілями стають об'єкти на території Росії, включно зі стратегічно важливим Керченським мостом. Крім того, на озброєння поставлено крилату ракету "Фламінго" наземного базування з дальністю до 3000 км.

"Днями я керував безпілотним морським комплексом у невідомому місці в Україні, і він розігнався до 100 км на годину. Це просто неймовірно!" — зізнався колишній директор ЦРУ.

Петреус також запропонував триступеневий план, який, за його словами, здатний забезпечити Україні перемогу:

Масове виробництво безпілотних систем. Київ уже поставив за мету побудувати 4,5 мільйона дронів у 2025 році, що вдвічі перевищує тогорічний показник. Гарантії безпеки від Заходу. Україна наполягає, що будь-які переговори про мир неможливі без чітких зобов'язань з боку США та ЄС. Посилення санкцій проти Росії. Жорсткі економічні заходи мають доповнити військовий тиск.

Генерал підкреслив, що ці кроки мають бути реалізовані одночасно, оскільки в іншому разі Москва збереже можливість затягувати війну.

Окрему увагу Петреус приділив фінансуванню української оборони. Він закликав спрямувати 200 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів у ЄС на розвиток безпілотних технологій. На його думку, саме ці кошти могли б забезпечити Києву ресурс для повномасштабного нарощування виробництва.

Нагадаємо, 12 вересня у Львові, під час світового саміту оборонних інновацій Defense Tech Valley 2025 презентували українські розробки нового покоління. Зокрема, було представлено модель підводного дрона Toloka з дальністю до 2000 км і вантажопідйомністю до 5 тонн.