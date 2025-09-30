Беспилотные подводные лодки могут выиграть войну для Украины, — экс-директор ЦРУ

Развитие беспилотных систем может стать ключом к победе Украины над Россией. По мнению бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса, будущее вооруженных конфликтов определяется дронами — воздушными, морскими и подводными.

Украинская стратегия беспилотной войны уже доказала свою эффективность, сказал Петреус в интервью The Telegraph. За счет массового применения ударных FPV-дронов, морских беспилотников и дальнобойных платформ Киев сумел компенсировать недостаток авиации и флота, удерживая российские войска в состоянии затяжного противостояния.

Особый акцент американский генерал сделал на подводных и надводных дронах. Так, недавно Украина представила новый аппарат Toloka TLK-1000, способный поражать цели на расстоянии до 2000 км. Потенциальными целями становятся объекты на территории России, включая стратегически важный Керченский мост. Кроме того, на вооружение поставлена крылатая ракета "Фламинго" наземного базирования с дальностью до 3000 км.

"На днях я управлял беспилотным морским комплексом в неизвестном месте в Украине, и он разогнался до 100 км в час. Это просто невероятно!" — признался бывший директор ЦРУ.

Петреус также предложил трехступенчатый план, который, по его словам, способен обеспечить Украине победу:

Массовое производство беспилотных систем. Киев уже поставил цель построить 4,5 миллиона дронов в 2025 году, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Гарантии безопасности от Запада. Украина настаивает, что любые переговоры о мире невозможны без четких обязательств со стороны США и ЕС. Усиление санкций против России. Жесткие экономические меры должны дополнить военное давление.

Генерал подчеркнул, что эти шаги должны быть реализованы одновременно, так как в противном случае Москва сохранит возможность затягивать войну.

Отдельное внимание Петреус уделил финансированию украинской обороны. Он призвал направить 200 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов в ЕС на развитие беспилотных технологий. По его мнению, именно эти средства могли бы обеспечить Киеву ресурс для полномасштабного наращивания производства.

Напомним, 12 сентября во Львове, во время мирового саммита оборонных инноваций Defense Tech Valley 2025 презентовали украинские разработки нового поколения. В частности, была представлена модель подводного дрона Toloka с дальностью до 2000 км и грузоподъемностью до 5 тонн.