В Украине презентовали подводный дрон Toloka: дальность до 2000 км и грузоподъемность 5 тонн (фото)

На международном саммите во Львове показали новейшие оборонные технологии из Украины. Главной премьерой стала модель подводного дрона Toloka с дальностью до 2000 км и грузоподъемностью до 5 тонн.

Во Львове, во время мирового саммита оборонных инноваций Defense Tech Valley 2025 презентовали украинские разработки нового поколения. На выставке показали беспилотники, наземные платформы, системы связи и современный транспорт.

Презентацию дрона Toloka также подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

По информации blacklist_of_lviv, центральным событием стал показ подводного дрона Toloka, который имеет три версии — TLK-150, TLK-400 и TLK-1000. Самая большая модификация, TLK-1000, может достигать длины 12 метров, покрывать расстояние до 2000 км и перевозить до 5 тонн полезной нагрузки.

TLK-1000 Фото: Скриншот

В общем, в работе саммита приняли участие более 5 тысяч делегатов из 50 стран. За первый день было заключено сделок на сумму более $100 млн (около 4 млрд грн).

Как сообщает Defense Express, дроны серии Toloka созданы для выполнения задач на морских направлениях:

TLK-150 — длина 2,5 м, дальность до 100 км, электрическая тяга, грузоподъемность до 50 кг;

TLK-400 — длина 4-6 м, дальность до 1200 км, может нести до 500 кг;

TLK-1000 — длина 4-12 м, дальность до 2000 км, грузоподъемность до 5000 кг.

TLK-1000 Фото: Скриншот

Напомним, 24 февраля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский представил в Киеве ряд оборонных разработок украинских инженеров во время встречи с лидерами стран-партнеров. Тогда были показаны разведывательные беспилотники, FPV-дроны с волоконно-оптическим наведением, роботизированные платформы, системы РЭБ и РРР, а также дроны-перехватчики и морские дроны с ракетным вооружением.

