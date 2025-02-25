Украина представила обновленную версию подводного дрона Toloka TLK 150: детали улучшений

Беспилотник TLK 150 — самый компактный дрон семейства подводных дронов Toloka. Его длина достигает 2,5 метра, а боевая нагрузка составляет 50 кг.

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Украинские разработчики продемонстрировали обновленную версию самого маленького подводного беспилотника Toloka TLK 150. Презентация состоялась в рамках показа достижений украинского оборонного производства, сообщил 25 февраля "Милитарный".

Обозреватели отметили, что в отличие от модели, представленной в 2023 году, новая версия TLK 150 получила ряд конструктивных изменений. В частности:

длина дрона – 2,5 метра;

боевая нагрузка – от 20 до 50 кг взрывчатки;

дальность хода – до 100 км;

электрический двигатель на каждый гребной винт;

измененное расположение рулей – теперь они находятся возле движителей, а не в носовой части.

В то же время беспилотник сохраняет надводные элементы – это антенны для приема GPS-сигнала, средства связи, а также теле- и тепловизионные камеры, однако на обнародованных снимках камеры отсутствуют. Возможно, они либо скрыты защитными элементами, либо вовсе исключены в новой версии дрона.

Семейство украинских беспилотных торпед Toloka Фото: Милитарный

Линейка подводных дронов Toloka

Украинские разработчики представили трехуровневую систему подводных дронов Toloka, которая включает модели различного размера, боевой нагрузки и дальности действия.

TLK 1000 – самый большой из семейства Toloka. В зависимости от задачи его длина может составлять от 4 до 12 метров, а боевая часть – до 5000 кг. Он рассчитан на дальность хода до 2000 км, что позволяет ему поражать цели далеко за пределами Украины. TLK 400 – средний по размеру подводный беспилотник. Его длина варьируется от 4 до 6 метров, а боевая нагрузка – до 500 кг. Запас хода до 1200 км делает его эффективным инструментом для атак на морские цели и береговую инфраструктуру. TLK 150 – самый компактный дрон линейки, длиной 2,5 метра. Он рассчитан на тактические операции, неся от 20 до 50 кг взрывчатки и обладая дальностью до 100 км. Обновленная версия этой модели недавно была продемонстрирована в Украине.

Такое разделение позволяет использовать подводные беспилотники Toloka для разных задач – от тактических атак вблизи берегов до дальнобойных ударов по флоту и портовой инфраструктуре противника.

Обозреватели добавили, что в отличие от TLK 1000 и TLK 400, которые пока существуют только в виде презентаций, TLK 150 был представлен в виде полноразмерного макета и, вероятно, уже проходит испытания.

Напомним, западное профильное издание Naval News обратило внимание на украинский подводный беспилотник Toloka, отметив особенности разработки. Эксперты предположили, что дрон будет обладать высокой маневренностью благодаря особенностям конструкции.