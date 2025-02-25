Україна представила оновлену версію підводного дрона Toloka TLK 150: деталі поліпшень

Безпілотник TLK 150 — найкомпактніший дрон сімейства підводних дронів Toloka. Його довжина сягає 2,5 метра, а бойове навантаження становить 50 кг.

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Українські розробники продемонстрували оновлену версію найменшого підводного безпілотника Toloka TLK 150. Презентація відбулася в рамках показу досягнень українського оборонного виробництва, повідомив 25 лютого "Мілітарний".

Оглядачі зазначили, що на відміну від моделі, представленої 2023 року, нова версія TLK 150 отримала низку конструктивних змін. Зокрема:

довжина дрона — 2,5 метра;

бойове навантаження — від 20 до 50 кг вибухівки;

дальність ходу — до 100 км;

електричний двигун на кожен гребний гвинт;

змінене розташування рулів — тепер вони розташовані біля рушіїв, а не в носовій частині.

Водночас безпілотник зберігає надводні елементи — це антени для приймання GPS-сигналу, засоби зв'язку, а також теле- і тепловізійні камери, однак на оприлюднених знімках камери відсутні. Можливо, вони або приховані захисними елементами, або зовсім виключені в новій версії дрона.

Сімейство українських безпілотних торпед Toloka Фото: Мілітарний

Лінійка підводних дронів Toloka

Українські розробники представили трирівневу систему підводних дронів Toloka, яка включає моделі різного розміру, бойового навантаження і дальності дії.

TLK 1000 — найбільший із сімейства Toloka. Залежно від завдання його довжина може становити від 4 до 12 метрів, а бойова частина — до 5000 кг. Він розрахований на дальність ходу до 2000 км, що дозволяє йому вражати цілі далеко за межами України. TLK 400 — середній за розміром підводний безпілотник. Його довжина варіюється від 4 до 6 метрів, а бойове навантаження — до 500 кг. Запас ходу до 1200 км робить його ефективним інструментом для атак на морські цілі та берегову інфраструктуру. TLK 150 — найкомпактніший дрон лінійки, довжиною 2,5 метра. Він розрахований на тактичні операції, несучи від 20 до 50 кг вибухівки й володіючи дальністю до 100 км. Оновлена версія цієї моделі нещодавно була продемонстрована в Україні.

Такий поділ дає змогу використовувати підводні безпілотники Toloka для різних завдань — від тактичних атак поблизу берегів до далекобійних ударів по флоту і портовій інфраструктурі противника.

Оглядачі додали, що на відміну від TLK 1000 і TLK 400, які поки що існують тільки у вигляді презентацій, TLK 150 був представлений у вигляді повнорозмірного макета і, ймовірно, вже проходить випробування.

Нагадаємо, західне профільне видання Naval News звернуло увагу на український підводний безпілотник Toloka, зазначивши особливості розробки. Експерти припустили, що дрон матиме високу маневреність завдяки особливостям конструкції.