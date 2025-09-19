В Україні презентували підводний дрон Toloka: дальність до 2000 км і вантажопідйомність 5 тон (фото)

На міжнародному саміті у Львові показали новітні оборонні технології з України. Головною прем’єрою стала модель підводного дрона Toloka з дальністю до 2000 км і вантажопідйомністю до 5 тон.

У Львові, під час світового саміту оборонних інновацій Defense Tech Valley 2025 презентували українські розробки нового покоління. На виставці показали безпілотники, наземні платформи, системи зв’язку та сучасний транспорт.

Презентацію дрона Toloka також підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією blacklist_of_lviv, центральною подією став показ підводного дрона Toloka, який має три версії — TLK-150, TLK-400 та TLK-1000. Найбільша модифікація, TLK-1000, може досягати довжини 12 метрів, покривати відстань до 2000 км та перевозити до 5 тонн корисного навантаження.

TLK-1000 Фото: Скриншот

Загалом, у роботі саміту взяли участь понад 5 тисяч делегатів із 50 країн. За перший день було укладено угод на суму понад $100 млн (близько 4 млрд грн).

Як повідомляє Defense Express, дрони серії Toloka створені для виконання завдань на морських напрямках:

TLK-150 — довжина 2,5 м, дальність до 100 км, електрична тяга, вантажопідйомність до 50 кг;

TLK-400 — довжина 4–6 м, дальність до 1200 км, може нести до 500 кг;

TLK-1000 — довжина 4–12 м, дальність до 2000 км, вантажопідйомність до 5000 кг.

TLK-1000 Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року Президент України Володимир Зеленський представив у Києві низку оборонних розробок українських інженерів під час зустрічі з лідерами країн-партнерів. Тоді були показані розвідувальні безпілотники, FPV-дрони з волоконно-оптичним наведенням, роботизовані платформи, системи РЕБ і РРР, а також дрони-перехоплювачі та морські дрони з ракетним озброєнням.

Як повідомляв Фокус, напочатку року Україна представила оновлену версію підводного дрона Toloka TLK 150.

Фокус також писав, що відомо про підводний український безпілотник Toloka.