Оточення біля Добропілля: чи вистачить у ЗСУ сил для знищення угруповання РФ, — аналітик

У результаті контрнаступальних дій Збройних сил України в районі Добропілля угруповання ЗС РФ, яке прорвалося в серпні, опинилося під загрозою оточення. Наступним етапом має стати повне знищення противника, однак виникає питання, чи володіє українська армія достатніми силами для цього.

В інтерв'ю Еспресо TV колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко повідомив, що, на його думку, для повного розчленування і знищення ворожого угруповання українським збройним силам бракує ресурсів, насамперед особового складу.

За його словами, після вклинення російських сил в українські оборонні рубежі на схід від Добропілля, командування ЗСУ перекинуло додаткові резерви, які провели стабілізаційні дії. Водночас ця ділянка фронту залишається фрагментованою, і в низці секторів становище противника близьке до оточення, тоді як в інших — до напівоточення.

"Тобто це вклинення розрізали на три частини, і зараз на півночі це має вигляд оточення, а у двох місцях — як напівоточення. Для того, щоб завершити такі дії, потрібні сили, щоб розчленувати і знищити те, що знаходиться всередині. Але саме для цього, мабуть, не зовсім вистачає сил і засобів ураження", — пояснив Романенко.

Генерал додав, що окупанти намагаються за допомогою дронів постачати ресурси і додавати резерви в райони оточення і напівоточення, щоб спробувати вийти з цієї важкої для них ситуації.

"Але нам для успішного завершення потрібні додаткові ресурси та резерви, і насамперед особовий склад, з якими в нас проблеми", — наголосив Романенко.

Карта бойових дій на Покровському напрямку Фото: deepstatemap.live

Ситуація біля Добропілля

Нагадаємо, представник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов наголосив, що підрозділи Збройних сил РФ, які здійснили прорив у Добропіллі в серпні, тепер будуть знищені або захоплені в полон. За його словами, противник своїм проривом сильно "знахабнів", однак у підсумку ситуація змінилася не на його користь.

Зі свого боку російські військові блогери визнають складнощі в логістиці в районі "добропільського виступу", де нібито утворилося "вузьке горлечко". За словами одного з них, особливо важка ситуація для окупантів склалася на західному фланзі, оскільки його вкрай складно прикрити артилерією, або завести туди необхідну кількість резервів.