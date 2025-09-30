Окружение возле Доброполья: хватит ли у ВСУ сил для уничтожения группировки РФ, — аналитик

В результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе Доброполья группировка ВС РФ, прорвавшаяся в августе, оказалась под угрозой окружения. Следующим этапом должно стать полное уничтожение противника, однако возникает вопрос, обладает ли украинская армия достаточными силами для этого.

В интервью Еспресо TV бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко сообщил, что, по его мнению, для полного расчленения и уничтожения вражеской группировки украинским вооруженным силам не хватает ресурсов, прежде всего личного состава.

По его словам, после вклинения российских сил в украинские оборонительные рубежи восточнее Доброполья, командование ВСУ перебросило дополнительные резервы, которые провели стабилизационные действия. В то же время данный участок фронта остается фрагментированным, и в ряде секторов положение противника близко к окружению, тогда как в других — к полуокружению.

"То есть это вклинение разрезали на три части, и сейчас на севере это выглядит как окружение, а в двух местах — как полуокружение. Для того, чтобы завершить такие действия, нужны силы, чтобы расчленить и уничтожить то, что находится внутри. Но именно для этого, видимо, не совсем хватает сил и средств поражения", — пояснил Романенко.

Генерал добавил, что оккупанты пытаются с помощью дронов поставлять ресурсы и добавлять резервы в районы окружения и полуокружения, чтобы попытаться выйти из этой тяжелой для них ситуации.

"Но нам для успешного завершения нужны дополнительные ресурсы и резервы, и прежде всего личный состав, с которыми у нас проблемы", — подчеркнул Романенко.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: deepstatemap.live

Ситуация возле Доброполья

Напомним, представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил РФ, которые совершили прорыв в Доброполье в августе, теперь будут уничтожены или захвачены в плен. По его словам, противник своим прорывом сильно "обнаглел", однако в итоге ситуация изменилась не в его пользу.

В свою очередь российские военные блогеры признают сложности в логистике в районе "добропольского выступа", где якобы образовалось "узкое горлышко". По словам одного из них, особенно тяжелая ситуация для оккупантов сложилась на западном фланге, поскольку его крайне сложно прикрыть артиллерией, или завести туда необходимое количество резервов.