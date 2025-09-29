"Обнаглели" и загнали себя в ловушку: оккупанты оказались в окружении под Добропольем, — ВСУ

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подчеркнул, что российские захватчики, которые совершили прорыв в Доброполье в августе, теперь будут уничтожены или захвачены в плен. Вражеские бойцы оказались в окружении, и поддерживать боеспособность с помощью БПЛА им не удастся.

В начале августа ВС РФ сильно "обнаглели" в районе Доброполья, сделав стремительный прорыв вперед. Однако сейчас ситуация изменилась им не в пользу. Об этом военный сообщил в эфире "Суспільне" 29 сентября.

"Они сначала инфильтрировали большое количество малых групп через первую линию, потом объединили эти группы и пытались проводить агрессивные действия уже в сторону Доброполья. Они растянулись при этом — растянулись в "длинную кишку". Потом они сначала уперлись, не смогли, собственно, расширить "горлышко этой кишки". И сейчас эта "кишка", собственно, нарезается на отдельные фрагменты", — пояснил он.

По словам Трегубова, в эту "кишку" втянулись техника и живая сила России. Теперь эти оккупанты пополнят потери или будут захвачены в плен.

Район Доброполье на карте боевых действий Фото: Deep State

"По крайней мере, мы на это очень надеемся. Сейчас как раз соответствующая операция и проводится", — отметил он.

Представитель ОСГВ "Днепр" заверил, что поддерживать боеспособность благодаря "сбросам" с дронов россияне, которые оказались в окружении, не смогут.

Также он прокомментировал ситуацию на Покровском направлении, описав ее как довольно непростую. Там ВС РФ пытаются продвигаться в сам город, инфильтрироваться туда малыми группами. Кроме того, враг прилагает усилия для расширения своего присутствия вокруг, в том числе к западу от Покровска.

"Это, скажем так, неприятная для нас тенденция, но делается все для того, чтобы уничтожать эти группы. И делается все для того, чтобы сдерживать возможные продвижения россиян", — подчеркнул Трегубов.

Он пояснил, что по всему фронту противник придерживается общей тактики — атакует малыми группами. Также захватчики постоянно запускают дроны и применяют авиацию. РФ пыталась собрать силы для попытки продвижения в сторону Константиновки и Дружковки, но не оправдала собственных ожиданий.

"Враг пытался там собрать довольно таки большую мощь. Поскольку у него не очень получилось с Краматорским направлением и не очень получилось с Торецким направлением, несмотря на его собственные заявления, он пытался собрать мощь и с Покровского", — отметил военный.

Он добавил, что Силы обороны работают над тем, чтобы не дать России реализовать ее замысел.

Напомним, 29 сентября командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что защитники с помощью FPV-дрона сбили российский вертолет Ми-28. В 59-й отдельной штурмовой бригаде "Степные Хищники" сообщили, что успешное "приземление" произошло в районе поселка Котляровка в Донецкой области.

Впоследствии бойцы показали дополнительные кадры уничтожения вражеской "птички" и уточнили, что это был боевой вертолет Ми-8. Его стоимость достигает 10 миллионов долларов.