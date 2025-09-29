Как FPV сбил Ми-8 РФ за $10 миллионов: ВСУ показали ход и финал воздушного боя (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли боевой вертолет Ми-8, стоимостью 10 млн долл., после удара FPV-дрона за 500 долл. Беспилотник подлетел к вертолету, который сопровождал российскую технику, и влетел в кабину. Следующий дрон со взрывчаткой подлетел на место падения и зафиксировал, что добивать нет необходимости, — все уничтожено.

На поле боя в Украине россияне потеряли дорогостоящий вертолет Ми-8, который взорвал экипаж "Балтика" 1 батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59 ОШБр ВСУ. Бойцы опубликовали серию кадров, на которых зафиксированы моменты подлета FPV со взрывчаткой, момент попадания и падения, фиксация результата. Выяснилось, что вред россиянам наделал 500-долларовый БпЛА Shrike, говорится в заметке украинских военных.

Военные отметили, что удачная отработка удалось благодаря слаженной работе нескольких подразделений Сил обороны. В частности, действовали разведчики, штаб и пилоты дронов. На видео, опубликованном днем 29 сентября, видим детальный ход спецоперации и воздушного боя. Первый фрагмент — запись, которую делал FPV-дрон во время вылета. В кадр попала местность на неуказанном отрезке фронта, дорога, по которой движется военная техника ВС РФ. При этом дрон нацеливается на воздушную, а не наземную цель: бойцы намеренно обвели цель кругом, чтобы показать, куда будет лететь БпЛА. После этого FPV летит точно в направлении Ми-8 и врезается в борт. Через несколько секунд, после кадров падения, вспышек огня и облака дыма, появляется видео со второго FPV, который прилетел добить российский вертолет. В кадр попадает полностью уничтоженная машина, поэтому БпЛА разворачивается и летит прочь, свидетельствует видео.

"Экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном "Shrike" стоимостью всего 500 долларов", — написали военные.

Удар по Ми-8 РФ — детали

На портале Defenser Express уточнили, что сначала не было ясности, какой именно вертолет взорвали: Ми-8 или Ми-28. В итоге аналитики изучили видео бойцов батальона "Хищники высот" и убедились, что ВС РФ потеряли именно Ми-8. Об этом же написал командующий Силами Беспилотных систем Роберт Бровди. Кроме того, командующий подчеркнул, что сбитие провели FPV-дроном, а не другим средством поражения: не зенитной ракетой, не зенитным дроном и тому подобное.

Отметим, днем 29 сентября стало известно об уничтожении вертолета ВС РФ, которое произошло на восточном фронте. На видео с места событий Роберт Бровди показал вспышку на расстоянии сотен метров. Сначала сообщали о сбитии Ми-28, но впоследствии информацию уточнили и отметили, что речь идет все же о Ми-8.

Напоминаем, 28 сентября появились спутниковые фото полигона РФ в Крыму, на которых на днях ГУР взорвало российские вертолеты Ми-8.