Украинские воины "приземлили" российский Ми-28: вертолет сбили FPV-дроном (видео, карта)

Потери ВС РФ пополнили вертолетом Ми-28Н, который поймали в Покровском районе. В бригаде пообещали, что "сюрпризы" с воздуха будут врагу дорого обходиться.

Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем уничтожили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Об этом 29 сентября сообщил в Telegram майор ВСУ и командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, опубликовав видео падения сбитой "птички".

В 59-й отдельной штурмовой бригаде "Степные Хищники" уточнили, что сбили вражеский Ми-28Н в районе поселка Котляровка Донецкой области.

"Результат — работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" — пусть готовится. На будущее: не делайте нам "сюрпризов" с воздуха — это вам дорого обойдется. Честь имеем", — добавили военные.

Ситуация на Покровском направлении

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что на Покровском направлении было остановлено 53 вражеских штурма за сутки. Бои шли в районах таких населенных пунктов: Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоэкономическое, Ореховое и Филиал. Также враг пытался продвинуться в направлении Мирнограда, Родинского и Балагана.

