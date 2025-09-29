Полностью закрытая территория: Генштаб объяснил, почему гражданским запретили въезд в Купянск

Купянск закрыли на въезд для гражданских лиц для проведения контрдиверсионных средств. Сейчас в город могут заезжать только военные.

О том, что Купянск закрыли на въезд, глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил в эфире "Суспільного" 28 сентября. Он отметил, что гражданским пока попасть в город невозможно.

"К сожалению, сегодня Купянск — закрытая территория. Город полностью закрыт для любых служб. Единственные, кто туда могут заехать — это наши военные. Поэтому эвакуация, к сожалению, максимально затруднена и единственный сейчас способ выехать — это выйти пешком за территорию Купянска, и там уже наши службы, волонтеры, ГСЧС и полиция заберут и отвезут в более безопасное место, или обратиться к военным — и они обязательно помогут", — рассказал глава МВА.

Глава Купянской МВА рассказывает, что город закрыт для въезда гражданских. На видео с 1:08.

По его информации, сейчас в городе остаются около 1 640 гражданских жителей, из них на правобережье — 680 человек. Андрей Беседин отметил, что при этом в городе отсутствуют электроэнергия, газ и вода и любые социальные услуги, а также наблюдаются проблемы со связью.

По словам Беседина, вражеские диверсанты вопреки правилам и обычаям войны переодеваются в гражданскую одежду и маскируются под местных жителей.

Купянск закрыли на въезд: объяснение Генштаба

Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев пояснил в комментарии "УП", что въезд гражданских в Купянск ограничили для более эффективного проведения контрдиверсионных операций. По его словам, город остается под контролем ВСУ, а на севере Купянска украинские бойцы проводят против оккупантов поисково-ударные действия.

"В самом городе Купянске сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных Сил Украины", — рассказал спикер журналистам.

Купянск по состоянию на 28 сентября по данным DeepState Фото: скриншот

Купянск закрыли на въезд: что известно о ситуации в городе

Глава Купянской МВА Андрей Беседин 25 сентября рассказывал, что оккупанты получили возможность "бить всем" по Купянску благодаря близости фронта. Также он отмечал, что в городе продолжается контрдиверсионная операция, а украинские защитники "зачищают" каждый дом.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 25 сентября отмечалось, что наступление РФ на Купянск не будет иметь успеха из-за недостатка сил.

Аналитики DeepState 26 сентября сообщали о просачивании ВС РФ в центр Купянска и накоплении сил оккупантов на этом направлении для штурмов города.