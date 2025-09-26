Почему наступление РФ на Купянск не будет иметь успеха: в ISW указали на важную деталь

Российское наступление на Купянском направлении остается уязвимым из-за недостатка сил для одновременного проведения нескольких наступательных операций. Аналитики отмечают, что Кремль вынужден перераспределять ресурсы, однако это ослабляет способность российских войск вести боевые действия на других участках фронта.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), подразделения российского 6-го армейского корпуса Ленинградского военного округа, которые действуют в Купянске и на его северо-западных окраинах, являются "хрупкими" и могут понести серьезные потери в случае украинских контратак. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что для фактического захвата Купянска российской армии придется привлечь дополнительно от одной до двух дивизий. В то же время российское командование понимает необходимость усиления на этом направлении, однако оно противоречит общей стратегии Москвы — поддерживать одновременные наступательные действия по всей линии фронта.

Машовец также отметил, что российским войскам придется перераспределить ресурсы для стабилизации ситуации на Купянском направлении, что может осложнить их попытки вести наступательные действия на других участках, особенно там, где нет передислоцированных подразделений из менее важных зон. По оценкам экспертов, проблемы с проведением одновременных операций могут ограничить продвижение России даже на приоритетных направлениях — возле Константиновки, Дружковки, Доброполья и на Покровском направлении.

Параллельно Министерство обороны РФ продолжает распространять преувеличенные данные о своих успехах. Москва заявила, что с начала года российская армия захватила более 4700 кв. км территории Украины и 205 населенных пунктов. В то же время ISW подтвердила лишь 3434 кв. км и значительно меньшее количество населенных пунктов. Таким образом, по разным направлениям Кремль завышает результаты от 5% до более 100%.

Аналитики объясняют, что подобная дезинформация направлена на создание представления о "неизбежной победе" России, чтобы заставить Украину и ее партнеров пойти на уступки. В частности, Кремль часто демонстрирует видео с небольшими группами военных с флагами в населенных пунктах, хотя на самом деле не имеет там стабильных позиций.

Вместе с тем, по данным Машовца, российское командование осуществляет масштабные перегруппировки сил. Речь идет о передислокации подразделений из Сумской и Херсонской областей на восток Украины — в районы Купянска, Лимана, Константиновки, Покровска и Запорожской области. Особое внимание уделяют перемещению частей воздушно-десантных войск и морской пехоты, которые считаются более боеспособными.

Эксперт называет некоторые такие перемещения "странными", поскольку они происходят между направлениями, имеющими разный приоритет. Например, силы с Лиманского направления перебрасывают на Херсонское, и наоборот, тогда как главные усилия сосредоточены в Донецкой области. В последнее время передислоцированные подразделения ВДВ и морской пехоты уже привлекаются к боям в районах Константиновки, Доброполья и Полтавки.

По оценкам ISW, несмотря на такие маневры, российское командование вряд ли сможет обеспечить достаточные силы для масштабного наступления одновременно на нескольких участках фронта, и это делает нынешние российские наступательные действия, в частности на Купянском направлении, уязвимыми для украинских контратак.

Напомним, что Россия продолжает перебрасывать резервы в Донецкую область, чтобы усилить наступление на Днепропетровскую область. По сообщению бойца ВСУ, оккупанты активизировали наступательные действия почти по всей линии фронта на этом направлении, которые продолжаются уже несколько дней.

Также Фокус писал, что по информации Минобороны РФ, в Донецкой области захватчики контролируют часть северного выступа региона. Согласно опубликованным данным, линия фронта якобы простирается далеко за Соледар и Часов Яр. Судя по представленным границам, российские войска уже "приближаются" к Краматорску и Константиновке, а к югу от этого формируют полукольцо вокруг Покровска.