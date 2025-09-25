"По всей линии боестолкновения": в ВСУ заявили о наступлении РФ на Днепропетровскую область (карта)
Россияне перебрасывают резервы в Донецкую область для усиления наступления на Днепропетровскую область. Боец СОУ сообщает об активных наступательных действиях оккупантов почти по всей линии боестолкновения на этом направлении, которые начались несколько дней назад.
О ситуации в Днепропетровской области старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал в своем Telegram-канале вечером 25 сентября. По его словам, враг перебрасывает войска под Доброполье и Покровск.
"Противник перебросил значительное количество резервов не только на Добропольское, а и на Покровское направление, в частности за счет этого противник несколько дней назад начал активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области, почти по всей ЛБС в том направлении", — написал "Алекс".
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 25 сентября сообщал, что россияне 30 раз с начала суток пытались потеснить украинских военных с позиций на Покровском направлении, и 28 атак были отбиты. На Новопавловском направлении продолжались 4 боестолкновения.
Официальной информации об усилении наступления россиян в Днепропетровской области на момент публикации новости не было.
Ситуация в Днепропетровской области: что известно
В отчете аналитиков проекта DeepState за 23 сентября сообщалось о продвижении российских подразделений на 1 км в Днепропетровской области.
24 сентября в DeepState заявляли, что россияне совершили новый прорыв в Днепропетровскую область. По данным аналитиков, ВС РФ оккупировали Новониколаевку в Днепропетровской области и Новоивановку в Запорожской.
25 сентября в DeepState заявили о прорыве оккупантов к Вербовому в Днепропетровской области и ближе к Северску в Серебрянском лесничестве.