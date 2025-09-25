"По всій лінії боєзіткнення": в ЗСУ заявили про наступ РФ на Дніпропетровську область (карта)

Росіяни перекидають резерви на Донеччину для посилення наступу на Дніпропетровську область. Боєць СОУ повідомляє про активні наступальні дії окупантів майже по всій лінії боєзіткнення на цьому напрямку, які почалися кілька днів тому.

Related video

Про ситуацію в Дніпропетровській області старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" розповів у своєму Telegram-каналі ввечері 25 вересня. За його словами, ворог перекидає війська під Добропілля та Покровськ.

"Противник перекинув значну кількість резервів не тільки на Добропільський, а і на Покровський напрямок, зокрема коштом цього противник декілька днів тому розпочав активні наступальні дії в сторону Дніпропетровської області, майже по всій ЛБЗ в тому напрямку", — написав "Алекс".

Боєць з позивним "Алекс" говорить про активні наступальні дії росіян в напрямку Дніпропетровської області Фото: скриншот

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 16:00 25 вересня повідомляв, що росіяни 30 разів від початку доби намагалися потіснити українських військових з позицій на Покровському напрямку, і 28 атак було відбито. На Новопавлівському напрямку тривали 4 боєзіткнення.

Офіційної інформації щодо посилення наступу росіян у Дніпропетровській області на момент публікації новини не було.

Ситуація на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей за даними DeepState на 24 вересня Фото: скриншот

Ситуація в Дніпропетровській області: що відомо

У звіті аналітиків проєкту DeepState за 23 вересня повідомлялося про просування російських підрозділів на 1 км у Дніпропетровській області.

24 вересня в DeepState заявляли, що росіяни зробили новий прорив у Дніпропетровську область. За даними аналітиків, ЗС РФ окупували Новомиколаївку в Дніпропетровській області та Новоіванівку в Запорізькій.

25 вересня у DeepState заявили про прорив окупантів до Вербового у Дніпропетровській області та ближче до Сіверська в Серебрянському лісництві.