РФ проривається до Вербового у Дніпропетровській області та все ближче до Сіверська, — DeepState

Збройні сили Російської Федерації наступають у Дніпропетровській області та на 1 км ближче до Вербового і Покровського. Крім того, на відстань 160 км на схід ЗСУ відійшли у Серебрянському лісі, а росіяни підходять до Сіверська.

Лінія бої змістила на двох напрямках фронту, свідчать дані проєкту DeepState. Одна точка просування ЗС РФ — на Новопавлівському напрямку Дніпропетровської області. Друга — на Сіверську напрямку на річці Сіверський Донець.

Новопавлівський напрямок. Допис аналітиків DeepState про оновлення ситуації на фронті з'явився близько 10 год 25 вересня. Вказується, що ЗС РФ мають успіхи біля села Березове Дніпропетровської області. На карті боїв бачимо, що червона область окупації вирівнялась та змістилась на майже 2 км на захід. Попереду — село Вербове (за 6 км) та селище Покровське (за 22 км).

Наступ РФ - ситуація у Дніпропетровській області 25 вересня Фото: DeepState

Сіверський напрямок. Згідно з даними проєкту, змінилась ситуація у Серебрянському лісництві. Лінія боїв змісилась біля населеного пункту Серебрянка: на східному фланзі росіяни дістались до берега Сіверського Донця, на західному — сіра зона, в якій ще воюють бійці Сил оборони України. Якщо підрозділи ЗС РФ переберуться через річку, то до Сіверська залишиться близько 6 км.

Наступ РФ - ситуація у Серебрянському лісі 25 вересня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 25 вересня, є інформація про штурмові дії ЗС РФ на Новопавлівському напрямку: рахували близько 13 атак (напередодні — 33). На Сіверському напрямку росіяни штурмували Серебрянку, а також Дронівку та Ямпіль (сім спроб).

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ у Дніпропетровській області. Ледь не щодня, починаючи з середини серпня 2025 року, аналітики DeepState інформують про просування росіян у даному регіоні. Наприклад, 24 вересня стало відомо про втрату двох сіл — Новомиколаївка та Новоіванівки (Запорізька область, поруч адмінмежа сусіднього регіону). Просування ворога — на 2 км вглиб "плюс" поява ще одного прориву у районі села Тернового.

Напередодні, 23 вересня, проєкт позначив на карті просування ЗС РФ ще на 1 км у бік Дніпра. При цьому тиждень тому Дніпропетровська ОВА оголосила про евакуацію з 18 населених пунктів на заході області. Від зони евакуації до зони бойових дій — близько 12-14 км.

Нагадуємо, у вересня український державний проєкт "Хочу жить" розповів про проблеми ЗС РФ з набором нових солдатів, оскільки надто великі втрати під час наступу в Україні. Тим часом ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Британії, Валерій Залужний опублікував колонку, пояснивши, що потрібно робити для перехоплення ініціативи у РФ.