"Скребуть по засіках": командири ЗС РФ отримали новий наказ після провального літнього наступу

На пункти постійної дислокації підрозділів 58-ї армії Південного військового округу ЗС РФ надійшов наказ відправляти на фронт військовослужбовців з тилу. Зазвичай на ППД несуть службу строковики, недоліковані поранені солдати чи військові з обмеженою придатністю.

Про нові накази російських командирів після провалу "літнього наступу" РФ повідомляє український державний проєкт "Хочу жить" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими 23 вересня. За даними проєкту, командири почали "шкребти по засіках" для поповнення військових частин, які втратили багато особового складу в штурмах.

Накази відправляти на фронт недолікованих, які проходять військово-лікарську комісію, і військовослужбовців, що несуть службу на ППД, за інформацією Коордштабу надійшли на пункти постійної дислокації:

19-ї мотострілецької дивізії (в/ч 20634);

42-ї мотострілецької дивізії (в/ч 27777);

136-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354);

49-ї окремої десантно-штурмової бригади (в/ч 31707).

В Координаційному штабі зазначають, що на ППД зазвичай знаходяться строковики, хворі й недоліковані після поранень військові, а також військовослужбовці старшого віку, непридатні до бойових дій чи з обмеженою придатністю. На них покладено тилові обов'язки та забезпечення роботи ППД, та через величезні втрати на передовій їх залучають для поповнення бойових підрозділів, стверджує проєкт "Хочу жить".

Через провал наступу РФ влітку росіяни переводять тиловиків на фронт

Український проєкт отримав копію наказу командира 19-ї мотострілецької дивізії генерал-майора Євгена Малигіна від військовослужбовців цього підрозділу, що базується у Владикавказі. В документі командир наказує не допускати до повторної ВЛК військових категорії придатності "В" і "Д". Російські військовослужбовці повідомили, що перше відправлення солдатів з ППД на передову відбулося в липні, але до 26 вересня планується ще одне переведення.

Росіяни переводять тиловиків до бойових підрозділів Фото: Проєкт «Хочу жить»

"Відправлення тиловиків, недолікованих і непридатних на фронт — наслідок провалу російського літнього наступу на сході України. Російські генерали обіцяли Кремлю прорив і захоплення Донецької області, але попри тривалі м'ясні штурми, цілі не досягнуті. Російські війська не змогли захопити навіть Покровськ і Костянтинівку", — зазначили в Координаційному штабі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 21 вересня повідомляв, що з липня по 15 вересня 2025 року контракти з Міністерством оборони Росії підписали майже 292 000 осіб. На думку інсайдера, президент РФ Володимир Путін готує стратегічний резерв для продовження війни в Україні і, ймовірно, вторгнення на територію країн НАТО.

18 вересня Володимир Путін заявляв, що на передовій в Україні знаходяться понад 700 тисяч росіян.

Військовий експерт Олександр Коваленко 1 вересня зазначав, що росіяни під час "літнього наступу" в Україні не захопили жодного великого міста та не виконали завдань оперативно-тактичного значення.