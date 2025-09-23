Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

"Скребут по сусекам": командиры ВС РФ получили новый приказ после провального летнего наступления

После провала наступления РФ летом россияне переводят солдат из тыла на фронт
Российские командиры после провала "летнего наступления" переводят тыловиков на передовую | Фото: Из открытых источников

На пункты постоянной дислокации подразделений 58-й армии Южного военного округа ВС РФ поступил приказ отправлять на фронт военнослужащих из тыла. Обычно на ППД несут службу срочники, недолеченные раненые солдаты или военные с ограниченной годностью.

Related video

О новых приказах российских командиров после провала "летнего наступления" РФ сообщает украинский государственный проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными 23 сентября. По данным проекта, командиры начали "скрести по сусекам" для пополнения воинских частей, которые потеряли много личного состава в штурмах.

Приказы отправлять на фронт недолеченных, которые проходят военно-врачебную комиссию, и военнослужащих, несущих службу на ППД, по информации Коордштаба поступили на пункты постоянной дислокации:

  • 19-й мотострелковой дивизии (в/ч 20634);
  • 42-й мотострелковой дивизии (в/ч 27777);
  • 136-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354);
  • 49-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 31707).

В Координационном штабе отмечают, что на ППД обычно находятся срочники, больные и недолеченные после ранений военные, а также военнослужащие старшего возраста, непригодные к боевым действиям или с ограниченной пригодностью. На них возложены тыловые обязанности и обеспечение работы ППД, но из-за огромных потерь на передовой их привлекают для пополнения боевых подразделений, утверждает проект "Хочу жить".

Из-за провала наступления РФ летом россияне переводят тыловиков на фронт

Украинский проект получил копию приказа командира 19-й мотострелковой дивизии генерал-майора Евгения Малыгина от военнослужащих этого подразделения, базирующегося во Владикавказе. В документе командир приказывает не допускать к повторной ВВК военных категории годности "В" и "Д". Российские военнослужащие сообщили, что первая отправка солдат из ППД на передовую состоялась в июле, но до 26 сентября планируется еще один перевод.

Приказ командира ВС РФ
Россияне переводят тыловиков в боевые подразделения
Фото: Проект «Хочу жить»

"Отправка тыловиков, недолеченных и непригодных на фронт — следствие провала российского летнего наступления на востоке Украины. Российские генералы обещали Кремлю прорыв и захват Донецкой области, но несмотря на длительные мясные штурмы, цели не достигнуты. Российские войска не смогли захватить даже Покровск и Константиновку", — отметили в Координационном штабе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) в отчете за 21 сентября сообщал, что с июля по 15 сентября 2025 года контракты с Министерством обороны России подписали почти 292 000 человек. По мнению инсайдера, президент РФ Владимир Путин готовит стратегический резерв для продолжения войны в Украине и, вероятно, вторжения на территорию стран НАТО.

18 сентября Владимир Путин заявлял, что на передовой в Украине находятся более 700 тысяч россиян.

Военный эксперт Александр Коваленко 1 сентября отмечал, что россияне во время "летнего наступления" в Украине не захватили ни одного крупного города и не выполнили задач оперативно-тактического значения.