"Скребут по сусекам": командиры ВС РФ получили новый приказ после провального летнего наступления

На пункты постоянной дислокации подразделений 58-й армии Южного военного округа ВС РФ поступил приказ отправлять на фронт военнослужащих из тыла. Обычно на ППД несут службу срочники, недолеченные раненые солдаты или военные с ограниченной годностью.

О новых приказах российских командиров после провала "летнего наступления" РФ сообщает украинский государственный проект "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными 23 сентября. По данным проекта, командиры начали "скрести по сусекам" для пополнения воинских частей, которые потеряли много личного состава в штурмах.

Приказы отправлять на фронт недолеченных, которые проходят военно-врачебную комиссию, и военнослужащих, несущих службу на ППД, по информации Коордштаба поступили на пункты постоянной дислокации:

19-й мотострелковой дивизии (в/ч 20634);

42-й мотострелковой дивизии (в/ч 27777);

136-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354);

49-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 31707).

В Координационном штабе отмечают, что на ППД обычно находятся срочники, больные и недолеченные после ранений военные, а также военнослужащие старшего возраста, непригодные к боевым действиям или с ограниченной пригодностью. На них возложены тыловые обязанности и обеспечение работы ППД, но из-за огромных потерь на передовой их привлекают для пополнения боевых подразделений, утверждает проект "Хочу жить".

Из-за провала наступления РФ летом россияне переводят тыловиков на фронт

Украинский проект получил копию приказа командира 19-й мотострелковой дивизии генерал-майора Евгения Малыгина от военнослужащих этого подразделения, базирующегося во Владикавказе. В документе командир приказывает не допускать к повторной ВВК военных категории годности "В" и "Д". Российские военнослужащие сообщили, что первая отправка солдат из ППД на передовую состоялась в июле, но до 26 сентября планируется еще один перевод.

Россияне переводят тыловиков в боевые подразделения Фото: Проект «Хочу жить»

"Отправка тыловиков, недолеченных и непригодных на фронт — следствие провала российского летнего наступления на востоке Украины. Российские генералы обещали Кремлю прорыв и захват Донецкой области, но несмотря на длительные мясные штурмы, цели не достигнуты. Российские войска не смогли захватить даже Покровск и Константиновку", — отметили в Координационном штабе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) в отчете за 21 сентября сообщал, что с июля по 15 сентября 2025 года контракты с Министерством обороны России подписали почти 292 000 человек. По мнению инсайдера, президент РФ Владимир Путин готовит стратегический резерв для продолжения войны в Украине и, вероятно, вторжения на территорию стран НАТО.

18 сентября Владимир Путин заявлял, что на передовой в Украине находятся более 700 тысяч россиян.

Военный эксперт Александр Коваленко 1 сентября отмечал, что россияне во время "летнего наступления" в Украине не захватили ни одного крупного города и не выполнили задач оперативно-тактического значения.