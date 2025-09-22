Путин готовит стратегический резерв: в ISW рассказали, с кем ВС РФ могут начать новую войну

С июля 2025 года по 15 сентября с Министерством обороны России контракт подписали около 292 000 человек. Инсайдер полагает, что Путин не собирается прекращать войну в Украине и готовит наступление на страны НАТО.

Related video

Инсайдер, который постоянно предоставляет точные отчеты об изменениях в российском военном командовании, передал новую информацию 21 сентября, сообщив, что контракт подписывало в среднем 7900 рекрутов в неделю или 31 600 в месяц, сообщает Институт изучения войны (ISW). По его словам, некоторые из этих рекрутов присоединяются к стратегическому резерву, который России удалось формировать из-за того, что ее потери на поле боя снизились, хотя и остаются высокими.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с января по июль потери РФ колебались от 32 до 48 тысяч в месяц, что превышало количество людей, которых России удавалось вербовать в ряды своей армии. Зато в августе, по данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла около 29 тысяч своих солдат. Первая половина сентября ознаменовалась 13 тысячами ликвидированных или раненых оккупантов. Так, август и сентябрь стали единственными месяцами, когда России удавалось набирать больше, чем она потеряла.

"ISW недавно оценила, что территориальные достижения России стоили ей с мая по август 2025 года меньше по сравнению с весной 2025 года, поскольку российские войска имели более низкий уровень потерь на захваченный квадратный километр. Снижение уровня потерь летом 2025 года, возможно, убедило российское военное командование, что Россия может позволить себе перевести некоторых новобранцев в стратегический резерв, сохраняя при этом темп наступательных операций на передовой в Украине", – говорится в материале.

Российское командование изменило тактику ведения боя, что позволило снизить потери. Теперь российские войска проводят атаки небольшими пехотными группами и все чаще применяют тактику просачивания, когда одиночки используют через слабые места и бреши в недостаточно укомплектованной обороне украинских войск.

Формирование стратегического резерва может указывать на то, что российское военное командование оценивает, что российские войска смогут продолжить свой текущий темп наступления, используя эту тактику малых групп, которая позволяет российскому командованию перебрасывать меньше личного состава на линию фронта.

Сообщения о том, что Россия создает стратегический резерв, еще раз указывают на то, что Кремль не заинтересован в прекращении войны против Украины, но по-прежнему привержен достижению своих военных целей на поле боя и, возможно, готовится к конфликту с Организацией Североатлантического договора (НАТО).

Президент России Владимир Путин неоднократно выдвигал теорию победы, которая предполагает, что российские войска смогут бесконечно медленно и постепенно продвигаться вперед на поле боя, что позволит России выиграть войну на истощение против Украины.

В Институте изучения войны сообщили, что решение создать стратегический резерв и не отправлять всех новобранцев на передовую указывает на то, что Владимир Путин и российское военное командование довольны текущими темпами продвижения, хотя российские войска продолжают продвигаться лишь в пешем темпе.

Сообщение о создании стратегического резерва предполагает, что Россия планирует эскалацию наступательных операций в Украине в ближайшей и среднесрочной перспективе и не будет заканчивать войну.

Россия также может наращивать свой стратегический резерв в рамках более широкой подготовки Кремля к возможному конфликту между Россией и НАТО в будущем, особенно в связи с тем, что Россия усиливает свои молодежные военно-патриотические программы, направленные на привлечение российской молодежи в армию в ближайшие годы.

Напомним, Россия продолжает испытывать возможности противовоздушной обороны НАТО над Балтийским морем, поскольку Россия все чаще нарушает воздушное пространство стран НАТО. 21 сентября ВВС Германии сообщили, что два немецких истребителя Eurofighter поднимались в воздух для перехвата неопознанного самолета без плана полета или радиоконтакта в международном воздушном пространстве над Балтикой. Позже оказалось, что это был российский разведывательный самолет Ил-20М.

При этом 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна, после чего итальянские F-35 были подняты для их перехвата.