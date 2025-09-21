Германия подняла истребители над Балтийским морем: НАТО перехватило российский самолет-разведчик

21 сентября два немецких истребителя вылетели с авиабазы Росток-Лаге после обнаружения российского самолета Ил-20М. Воздушное судно двигалось без плана полета и не выходило на связь в международном пространстве.

Немецкие военно-воздушные силы сообщили, что 21 сентября была объявлена тревога из-за обнаружения российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Как уточнила делегация Германии при НАТО, самолет Ил-20М вылетел с территории России и вошел в международное воздушное пространство, не подав план полета и не установив радиоконтакт.

В ответ с базы Росток-Лаге в небо подняли два истребителя Eurofighter, которые осуществили визуальную идентификацию самолета. После этого Бундесвер передал сопровождение воздушного судна шведским партнерам по НАТО.

По информации немецких ВВС, идентифицированный самолет оказался Ил-20М — многоцелевой разведывательной платформой. Он оснащен радаром, комплексами радиоэлектронной разведки и системами радиоэлектронной борьбы, предназначенными для перехвата коммуникаций и обнаружения систем противовоздушной обороны. Такие возможности позволяют обеспечивать сбор разведывательных данных для российских военных операций.

Сообщение немецких ВВС Фото: Скриншот

Напомним, российские военные самолеты регулярно фиксируют в небе над Балтийским морем без включенных транспондеров и без поданных планов полета, что создает риски для безопасности гражданской авиации и становится причиной перехватов силами НАТО.

Как сообщал Фокус, 19 сентября российские МиГ-31 приблизились к Таллинну, нарушив воздушное пространство Эстонии.

В этот же день Вооруженные силы Швеции обнародовали фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии.