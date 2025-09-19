Российские МиГ-31 приблизились к Таллинну, нарушив воздушное пространство Эстонии, — Politico

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна, после чего итальянские F-35 были подняты для их перехвата. Стоит заметить, что это уже третий случай подобной провокации Кремля на восточном фланге НАТО в сентябре.

По данным Politico, российские тяжелые истребители-перехватчики, способные нести аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", направлялись в направлении Таллинна и находились в эстонском воздушном пространстве примерно 12 минут.

Эстонская сторона вызвала временного поверенного в делах России в Таллинне. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что в этом году Россия уже четыре раза нарушала воздушное пространство Эстонии, а нынешнее вторжение с тремя истребителями является беспрецедентно агрессивным. Он отметил необходимость быстрого усиления политического и экономического давления на Кремль.

Кроме этого, на официальной странице НАТО в социальной сети X сообщили, что сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. Альянс немедленно отреагировал и перехватил российские истребители. В НАТО отметили, что этот инцидент является очередным примером безрассудного поведения России и одновременно демонстрирует способность Альянса быстро реагировать.

Публикация на официальной странице НАТО в социальной сети X Фото: Скриншот

На нарушение воздушного пространства Эстонии также отреагировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В своем сообщении в X она отметила, что сегодняшнее вторжение российских военных самолетов является чрезвычайно опасной провокацией.

Каллас подчеркнула, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за несколько дней и что такие действия только обостряют напряженность в регионе. ЕС полностью солидарен с Эстонией, и она тесно сотрудничает с правительством страны для реагирования на угрозу.

Публикация на официальной странице Кайи Каллас в социальной сети X Фото: Скриншот

"Мы будем продолжать поддерживать наши государства-члены в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов. Путин испытывает решимость Запада, и мы не должны проявлять слабость", — подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, что 13 сентября в Польше и Румынии работала воздушная тревога. Отмечается, что эти действия были обусловлены угрозой от российских беспилотников, которые появляются над территорией Украины вблизи границ стран.

Также Фокус писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны проникли в воздушное пространство Польши во время ударов по Украине. После ночного налета польские службы зафиксировали 12 случаев падения этих беспилотников.