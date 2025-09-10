Атака "Шахедов" на Польшу: следователи уже обнаружили 12 БПЛА, один дрон упал возле Варшавы

Польские службы зафиксировали уже 12 случаев падения дронов после ночной атаки России. Один из аппаратов разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны недалеко от Варшавы, однако повреждений не нанес.

Как сообщает "Rmf24", обломки беспилотников обнаружены в нескольких воеводствах Польши. В частности, один дрон упал в Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком повете Мазовецкого воеводства. Он упал прямо на территорию местного подразделения Сил территориальной обороны, однако не нанес вреда. Установлено, что это был невооруженный БПЛА "Гербера".

Всего уже зафиксировано по меньшей мере 11 мест, где упали обломки дронов. К вечеру Министерство внутренних дел и администрации подтвердило еще одно место — Чижув в Буском уезде Свентокшиского воеводства.

Ранее власти подтвердили также обнаружение остатков одной ракеты. На местах падения дронов работают следователи и прокуратура.

Премьер-министр Дональд Туск, выступая в Сейме, сообщил, что польские службы зафиксировали всего 19 случаев пересечения воздушного пространства страны во время атаки. По его словам, впервые атака осуществлялась с территории Беларуси. Глава правительства добавил, что польские военные подтвердили сбитие трех беспилотников. Последний аппарат был уничтожен в 6:45 утра.

Напомним, как сообщал Фокус, в ночь на 10 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".

Фокус также писал, что около 5 утра, 10 сентября, оперативное командование Польши подтвердило, что во время ночной атаки РФ воздушное пространство Польши неоднократно нарушали объекты "типа дронов", из-за чего польским войскам пришлось их сбивать.

Фокус также сообщал, что в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзные самолеты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства из-за очередной атаки ВС РФ и залет вражеских "шахедов" на территорию Польши.

Как сообщал Фокус, Президент США Дональд Трамп отреагировал на нарушение дронами РФ воздушного пространства Польши. Также лидер Белого дома планирует связаться с президентом Польши Каролем Навроцким для обсуждения инцидента.