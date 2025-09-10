"Поехали!": Дональд Трамп отреагировал на ночную атаку ВС РФ на Польшу

Президент США Дональд Трамп отреагировал на нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши. Также лидер Белого дома планирует связаться с президентом Польши Каролем Навроцким для обсуждения инцидента.

Он прокомментировал инцидент в своей социальной сети Truth Social: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Поехали!".

Стоит заметить, что по сообщению корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X, президент США Дональд Трамп, на фоне атак российских дронов на территорию Польши, планирует 10 сентября, связаться с президентом страны Каролем Навроцким.

Как отметил представитель Белого дома, Трамп и администрация внимательно следят за сообщениями из Польши, и сейчас предусмотрено, что президент США обсудит ситуацию с президентом Навроцким сегодня.

"Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп сегодня поговорит с президентом Навроцким", — приводит Кэмп слова неназванного представителя Белого дома.

Публикация корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X Фото: Скриншот

Заметим, что до этого член Палаты представителей США Джо Уилсон назвал проникновение около десяти иранских беспилотников "Шахед" на территорию Польши в ночь на 10 сентября актом вооруженной агрессии России против союзника США по НАТО. Он отметил, что в ответ США должны усилить санкции против России и предоставить Украине оружие для ударов по российской территории.

Более того, Уилсон подчеркнул, что атака произошла менее чем через неделю после визита президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом и призвал президента Трампа ввести санкции, способные парализовать российскую военную машину.

По словам Уилсона, действия Путина выходят за пределы Украины и демонстрируют, что он испытывает решимость НАТО, в частности бомбардировкой мирного населения. Свободные и процветающие страны, по его мнению, должны показать России, что международные границы уважаются.

Кроме этого, сенатор Дик Дурбин отметил, что вторжение российских беспилотников на территорию Польши нельзя игнорировать. Он добавил, что повторные нарушения воздушного пространства НАТО свидетельствуют о попытке Путина проверить решимость США и союзников в защите Польши и стран Балтии.

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши, что премьер-министр страны Дональд Туск охарактеризовал как "масштабную провокацию" со стороны России. По данным Defense Express, еще летом появлялись первые признаки того, что Москва отрабатывает сценарии полетов БпЛА над территориями соседних государств НАТО.

Также Фокус писал, что 38% поляков убеждены, что Украина виновата в пролете дронов над территорией Польши, тогда как 34% считают виновной Россию.