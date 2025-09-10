"Поїхали!": Дональд Трамп відреагував на нічну атаку ЗС РФ на Польщу

Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі. Також лідер Білого дому планує зв’язатися з президентом Польщі Каролем Навроцьким для обговорення інциденту.

Related video

Він прокоментував інцидент у своїй соціальній мережі Truth Social: "Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Поїхали!".

Варто зауважити, що за повідомленням кореспондента AFP Денні Кемпа у соцмережі X, президент США Дональд Трамп, на тлі атак російських дронів на територію Польщі, планує 10 вересня, зв’язатися з президентом країни Каролем Навроцьким.

Як зазначив представник Білого дому, Трамп та адміністрація уважно стежать за повідомленнями з Польщі, і наразі передбачено, що президент США обговорить ситуацію з президентом Навроцьким сьогодні.

"Президент Трамп і Білий дім відстежують повідомлення з Польщі, і є плани, що президент Трамп сьогодні поговорить із президентом Навроцьким", — наводить Кемп слова неназваного представника Білого дому.

Публікація кореспондента AFP Денні Кемпа у соцмережі X Фото: Скриншот

Зауважимо, що до цього член Палати представників США Джо Вілсон назвав проникнення близько десяти іранських безпілотників "Шахед" на територію Польщі в ніч на 10 вересня актом збройної агресії Росії проти союзника США по НАТО. Він зазначив, що у відповідь США мають посилити санкції проти Росії та надати Україні зброю для ударів по російській території.

Ба більше, Вілсон підкреслив, що атака сталася менш ніж за тиждень після візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому та закликав президента Трампа запровадити санкції, здатні паралізувати російську військову машину.

За словами Вілсона, дії Путіна виходять за межі України та демонструють, що він випробовує рішучість НАТО, зокрема бомбардуванням мирного населення. Вільні та процвітаючі країни, на його думку, повинні показати Росії, що міжнародні кордони поважаються.

Окрім цього, сенатор Дік Дурбін відзначив, що вторгнення російських безпілотників на територію Польщі не можна ігнорувати. Він додав, що повторні порушення повітряного простору НАТО свідчать про спробу Путіна перевірити рішучість США та союзників у захисті Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі, що прем’єр-міністр країни Дональд Туск охарактеризував як "масштабну провокацію" з боку Росії. За даними Defense Express, ще влітку з’являлися перші ознаки того, що Москва відпрацьовує сценарії польотів БпЛА над територіями сусідніх держав НАТО.

Також Фокус писав, що 38% поляків переконані, що Україна винна у пролітанні дронів над територією Польщі, тоді як 34% вважають винною Росію.