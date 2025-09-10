"Це акт війни": в США відреагували на атаку російських "шахедів" по Польщі

Росія здійснила акт збройної агресії проти союзника США по НАТО — Польщі, коли на її територію залетіли близько десятка "шахедів".

У відповідь на це Вашингтон зобов'язаний накласти додаткові санкції на Росію та передати Україні зброю, необхідну для завдавання ударів по РФ, заявив член палати представників США Джо Вілсон у ніч проти 10 вересня.

"Росія атакує союзника НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на безперервну безпричинну агресію військового злочинця Путіна проти вільних і продуктивних націй", — написав Вілсон.

Він також закликав президента США Дональда Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які "збанкрутують російську військову машину".

За словами Вілсона, США повинні надати Україні зброю, здатну завдавати ударів по Росії.

"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", — наголосив Вілсон.

Крім того, на ситуацію відреагував сенатор Дік Дурбін, який заявив, що вторгнення російських "шахедів" на територію Польщі не можна ігнорувати.

"Повторні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками є чітким попередженням про те, що Володимир Путін випробовує нашу рішучість захищати Польщу та країни Балтії", — зазначив Дурбін.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня Польща, ймовірно, вперше збивала "шахеди" у своєму повітряному просторі.

9 вересня Польща закривала кордон з Білоруссю через військові навчання з РФ "Захід-2025".