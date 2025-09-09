Польща закриває кордон з Білоруссю через навчання "Захід-2025", — Туск

Польський уряд ухвалив рішення тимчасово закрити кордон з Білоруссю у ніч з 12 на 13 вересня. Причиною такого кроку стали масштабні російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які офіційно стартують у п’ятницю.

За інформацією польського медіа RMF24, прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що обмеження стосуватимуться як автомобільних пунктів пропуску, так і залізничних переправ. Він пояснив, що навчання мають агресивний характер, тому уряд ухвалив превентивні заходи з міркувань державної безпеки.

Перед засіданням уряду голова польського кабінету нагадав і про інші провокаційні дії з боку Росії та Білорусі, які мали місце як всередині країни, так і за її межами. У зв’язку з цим влада вважає необхідним посилити контроль на східному кордоні.

Окрім цього, минулого тижня міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році почалося після аналогічних маневрів. Він підкреслив, що саме навчання "Захід" тоді стали прикриттям для підготовки повномасштабної війни, тож і тепер Польща зобов’язана бути максимально пильною.

"Багато хто, мабуть, тоді не вірив, що навчання закінчаться інакше (початком повномасштабної війни – прим. ред.). Я думаю, що це сама українська держава вірила. Нам потрібно бути чуйними до таких дій. Польща стежить за ситуацією та перебуває у повній бойовій готовності", – заявив він.

Схожої думки дотримується й начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула. За його словами, хоча польські та союзні навчання ніколи не завершувалися військовою агресією, історія "Заходу" доводить протилежне. Саме тому польське командування ставиться до них із глибокою недовірою та вважає за необхідне посилювати оборонні заходи.

Загалом, маневри "Захід-2025" відбудуться з 12 по 16 вересня, і у них візьмуть участь тисячі військових та значна кількість сучасної техніки. Ба більше, видання зауважило, що маневри "Захід" роками викликають інтерес і занепокоєння серед сусідніх країн, особливо в контексті напруженості на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Польща Дональд Туск заявив, якщо польська влада помітить загрозливі дії російських та білоруських військових під час осінніх маневрів, то країна обов'язково відповість.

Окрім цього, Фокус повідомляв, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні заявили, що їхні країни не відправлятимуть миротворців в Україну чи засоби підтримки для них.