Білорусь та РФ тренують напад на Польщу: Туск попередив про провокації на "Запад-2025" (відео)
Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск запевнив, що війська відповідатимуть на агресивні провокації Російської Федерації та Білорусі під час військових навчань "Запад-2025". Діятимуть обережно, але використовуватимуть не лише дипломатію.
Якщо польська влада помітить загрозливі дії російських та білоруських військових під час осінніх маневрів, то Польща обов'язково відповість, заявив Туск під час пресконференції з нагоди відкриття нової залізниці. Серед іншого, політик запевнив, що країна працює з європейськими союзниками, щоб довести США серйозність ситуації.
Туск відповів на питання журналіста, який цікавився, як Польщі ставиться до інформації про те, що США зменшує фінансування на контингент у Східній Європі на тлі війни РФ в Україні та загрози вторгнення у нові країни. Посадовець заявив, що разом з європейцями, поляки переконують Вашингтон у тому, що проблема існує. Серед іншого, найближчим часом почнуться військові навчання у Білорусі, під час яких росіяни та білоруси будуть тренуватись в нападі, пролунало на відео.
"Готуємо належні відповіді з разом з союзниками у відповідь на агресивні маневри, які РФ та Білорусь готують біля наших кордонів. Вони уже агресивні, вони імітують атаку, а не захист: не обманюймо самих себе", — сказав Туск.
Посадовець додав, що президент Польщі Кароль Навроцький про все домовився з президентом США Дональдом Трампом. Прем'єр уточнив, що "у США пам'ятають про Польщу, але нічого не дістається Польщі безплатно". Туск підсумував, що поляки фіксують проникнення об'єктів у повітряний простір, інші провокації (як, наприклад, Білорусь запідозрила у шпигунстві польського священника). З його слів, на провокації обов'язково відповідатимуть, і не лише словами.
"Для Польщі є небезпеки, оскільки [країна] межує з Білоруссю. [Ми] порадимось і відповідатимемо на провокації. Ті, хто буде їх робити, зустрінеться з серйозним наслідками — дипломатичними і кінетичними", — сказав Туск.
Що таке "кінетичні наслідки", прем'єр-міністр Польщі не уточнив, але наголосив, що будуть "спеціальні" заходи.
Навчання "Запад 2025" — деталі
Фокус писав про військові навчання "Запад-2025" та інші маневри, які відбудуться у Білорусі восени. Як повідомили на польському порталі Defence24, на осінь 2025 року планують шість військових навчань. Перші — це спільні маневри країн-членів ОДКБ. Наступні — "Запад-2025", які відбудуться 12-16 вересня.
Нагадуємо, 1 вересня командувач генштабу Збройних сил Білорусі заявив, що під час тренувань військ ОДКБ відпрацюють імітацію ядерного удару.