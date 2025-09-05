Білорусь та РФ тренують напад на Польщу: Туск попередив про провокації на "Запад-2025" (відео)

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск запевнив, що війська відповідатимуть на агресивні провокації Російської Федерації та Білорусі під час військових навчань "Запад-2025". Діятимуть обережно, але використовуватимуть не лише дипломатію.

Related video

Якщо польська влада помітить загрозливі дії російських та білоруських військових під час осінніх маневрів, то Польща обов'язково відповість, заявив Туск під час пресконференції з нагоди відкриття нової залізниці. Серед іншого, політик запевнив, що країна працює з європейськими союзниками, щоб довести США серйозність ситуації.

Навчання "Запад 2025" - коментар Туска див. з 20:23

Туск відповів на питання журналіста, який цікавився, як Польщі ставиться до інформації про те, що США зменшує фінансування на контингент у Східній Європі на тлі війни РФ в Україні та загрози вторгнення у нові країни. Посадовець заявив, що разом з європейцями, поляки переконують Вашингтон у тому, що проблема існує. Серед іншого, найближчим часом почнуться військові навчання у Білорусі, під час яких росіяни та білоруси будуть тренуватись в нападі, пролунало на відео.

"Готуємо належні відповіді з разом з союзниками у відповідь на агресивні маневри, які РФ та Білорусь готують біля наших кордонів. Вони уже агресивні, вони імітують атаку, а не захист: не обманюймо самих себе", — сказав Туск.

Посадовець додав, що президент Польщі Кароль Навроцький про все домовився з президентом США Дональдом Трампом. Прем'єр уточнив, що "у США пам'ятають про Польщу, але нічого не дістається Польщі безплатно". Туск підсумував, що поляки фіксують проникнення об'єктів у повітряний простір, інші провокації (як, наприклад, Білорусь запідозрила у шпигунстві польського священника). З його слів, на провокації обов'язково відповідатимуть, і не лише словами.

"Для Польщі є небезпеки, оскільки [країна] межує з Білоруссю. [Ми] порадимось і відповідатимемо на провокації. Ті, хто буде їх робити, зустрінеться з серйозним наслідками — дипломатичними і кінетичними", — сказав Туск.

Що таке "кінетичні наслідки", прем'єр-міністр Польщі не уточнив, але наголосив, що будуть "спеціальні" заходи.

Навчання "Запад 2025" — деталі

Фокус писав про військові навчання "Запад-2025" та інші маневри, які відбудуться у Білорусі восени. Як повідомили на польському порталі Defence24, на осінь 2025 року планують шість військових навчань. Перші — це спільні маневри країн-членів ОДКБ. Наступні — "Запад-2025", які відбудуться 12-16 вересня.

Нагадуємо, 1 вересня командувач генштабу Збройних сил Білорусі заявив, що під час тренувань військ ОДКБ відпрацюють імітацію ядерного удару.