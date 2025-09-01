У Білорусі стартували навчання ОДКБ: військові попередили про участь ядерних комплексів (фото)

Країни ОДКБ почали військові навчання у Білорусі 2025, у яких візьмуть участь близько двох тисяч солдатів та 450 одиниць техніки. Під час маневрів, які відбудуться на навчаннях "Запад-2025", відпрацюють пуски ядерних боєголовок по умовному супротивнику.

Навчання у Білорусі 2025 відбуваються за участі військових п'яти країн, пояснили на порталі Deutsche Welle та на сторінці Telegram Міністерства оборони. Крім білорусів, до маневрів долучились і Росія, і Казахстан, і Киргизстан, та Таджикистан.

1 вересня почались спільні військові навчання у Білорусі 2025, заявив начальник білоруського генштабу Павло Муравєйко. Зі слів посадовця, планують відпрацювати "сучасні прийоми та способи дій" й скористатись при цьому досвідом поточної війни в Україні та інших конфліктів. Крім того, з'ясувалось, що подібні маневри — це знак президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він "відкритий, толерантний, намагається знизити напругу".

Муравейко повідомив, що військові навчання в Білорусі 2025 включають маневри "Запад-2025". У рамках цих тренувань дійсно планують навчатись застосуванню тактичної ядерної зброї. Військовий запевнив, що реальних вибухів не буде, оскільки "не можна застосовувати те, що загрожує всьому світу, загальній безпеці".

Навчання у Білорусі 2025 — деталі

Міноборони відзвітувало про події військового навчання у Білорусі 2025. Вказано, що вже прибули військові контингенти Таджикистану та Киргизстану, Казахстану. Крім того, провели злагоджування, церемонію відкриття, бойові тренування військових 11 ОМБр та 120 ОМБр армії Білорусі, стрибки з парашутом та огляд військової підготовки.

На фото, опублікований Міноборони Білорусі, бачимо воєначальників, які керують процесом навчання ОДКБ, та військових, які запускають дрони та тренуються на бронемашинах.

Навчання у Білорусі 2025 - воєначальники під час маневрів Фото: Міністерство оборони Білорусі Навчання у Білорусі 2025 - солдат запускає дрон Фото: Міністерство оборони Білорусі Навчання у Білорусі 2025 - тренування на бронемашинах Фото: Міністерство оборони Білорусі

Є також спільні фото військових РФ та країн-членів ОДКБ. На фото — військові, які прибули на навчання у Білорусі 2025. Вказано, що це солдати колективних сил оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2025" та матеріально-технічного забезпечення "Ешелон-2025".

Навчання у Білорусі 2025 - спільне фото військових Фото: Міністерство оборони Білорусі

Зазначимо, Фокус писав про навчання у Білорусі 2025. Зокрема, на порталі Defence24 стурбовані тим, що восени-взимку 2025 року на території країни відбудеться шість маневрів, які проведуть один за одним. Після тренувань військ ОДКБ 12-16 вересня Мінськ проведе російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які перенесли далі вглиб республіки, щоб "не турбувати" Захід.

Нагадуємо, 29 серпня з'явилось повідомлення ГУР Міноборони, яке прокоментували навчання у Білорусі 2025, пояснило, чи є загроза з боку Білорусі та скільки військ там зберуть.