На "Запад-2025" РФ стягне до 20 тисяч солдатів: які союзники відмовились від "шоу", — ГУР

У Білорусі готуються до військових навчань армій РФ і республіки Білорусь "Захід-2025". У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вони здебільшого матимуть показовий характер, через відсутність достатньої кількості техніки та особового складу. Про це білоруському виданню "Белсат" розповіли у ГУР Міноборони.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що масштаби маневрів, до яких готується військове командування Росії та Білорусі, значно скоротилися в порівнянні з попередніми навчаннями "Захід".

Мета навчань — перевірка готовності новостворених Московської та Ленінградської військових округів та виконання завдань на західному та північно-західному стратегічному напрямках.

У ГУР підкреслюють, що всі ці маневри будуть мати показовий характер через недостатню кількість особового складу та військової техніки.

"На сьогодні практично всі боєздатні російські підрозділи сухопутних військ залучені у веденні війни проти України", — підкреслили у ГУР.

У військовій розвідці України не виключають, що під час навчань будуть відпрацьовуватися елементи гібридних дій чи інформаційно-психологічних операцій проти країн північно-східної Європи.

ГУР зазначило, що до запланованих навчань буде залучено до 13 тисяч військовослужбовців Росії та Білорусі, а також підрозділи з Ірану та Бангладешу.

За попередніми оцінками, від Росії буде близько 3 тисяч військовослужбовців, а від Білорусі — 7-10 тисяч. З Ірану та Бангладешу будуть направлені невеликі групи, загальною кількістю 145 військовослужбовців.

Загалом Росія запросила на навчання військові контингенти з 42 країн, але 36 з них погодилися направити лише своїх військових представників, переважно з дипломатичного корпусу. Серед тих, хто відмовилися брати участь у навчаннях "Захід-2025" — Китай, Північна Корея та Індія.

У Головному управлінні розвідки вважають, що під час навчань практикуватимуться перекидання військ між стратегічними напрямками та проведення стратегічної оборонно-наступальної операції.

У ГУР також зазначили, що жодних ознак формування на території Білорусі наступального угруповання військ РФ, яке може становити загрозу Україні, чи країнам НАТО, не виявлено.

Навчання "Захід-2025": що відомо

8 серпня у Defence24 розповіли, що Росія та Білорусь готуються провести не одні навчання, а шість. Росіяни спільно з білорусами готуватимуться проводити "гібридні" атаки та порушувати роботу засобів зв'язку.

У Міноборони Білорусі заявили, що відбудеться підготовка до оборони від зовнішньої агресії, повітряних ударів та десантування противника.