На "Запад-2025" РФ стянет до 20 тысяч солдат: какие союзники отказались от "шоу", — ГУР

В целом Россия пригласила на учения военные "Запад-2025" контингенты из 42 стран, но 36 из них согласились направить только своих военных представителей, преимущественно из дипломатического корпуса. Среди тех, кто отказались участвовать в маневрах, — Китай, Северная Корея и Индия.

В Беларуси готовятся к военным учениям армий РФ и республики Беларусь "Запад-2025". В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что они в основном будут иметь показательный характер, из-за отсутствия достаточного количества техники и личного состава. Об этом белорусскому изданию "Белсат" рассказали в ГУР Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что масштабы маневров, к которым готовится военное командование России и Беларуси, значительно сократились по сравнению с предыдущими учениями "Запад".

Цель учений — проверка готовности вновь созданных Московского и Ленинградского военных округов и выполнение задач на западном и северо-западном стратегическом направлениях.

В ГУР подчеркивают, что все эти маневры будут иметь показательный характер из-за недостаточного количества личного состава и военной техники.

"На сегодня практически все боеспособные российские подразделения сухопутных войск вовлечены в ведении войны против Украины", — подчеркнули в ГУР.

В военной разведке Украины не исключают, что во время учений будут отрабатываться элементы гибридных действий или информационно-психологических операций против стран северо-восточной Европы.

ГУР отметило, что к запланированным учениям будут привлечены до 13 тысяч военнослужащих России и Беларуси, а также подразделения из Ирана и Бангладеша.

По предварительным оценкам, от России будет около 3 тысяч военнослужащих, а от Беларуси — 7-10 тысяч. Из Ирана и Бангладеша будут направлены небольшие группы, общим количеством 145 военнослужащих.

В Главном управлении разведки считают, что во время учений будут практиковаться переброски войск между стратегическими направлениями и проведение стратегической оборонительно-наступательной операции.

В ГУР также отметили, что никаких признаков формирования на территории Беларуси наступательной группировки войск РФ, которая может представлять угрозу Украине или странам НАТО, не обнаружено.

Учения "Запад-2025": что известно

8 августа в Defence24 рассказали, что Россия и Беларусь готовятся провести не одни учения, а шесть. Россияне совместно с белорусами будут готовиться проводить "гибридные" атаки и нарушать работу средств связи.

В Минобороны Беларуси заявили, что состоится подготовка к обороне от внешней агрессии, воздушных ударов и десантирования противника.