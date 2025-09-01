В Беларуси стартовали учения ОДКБ: военные предупредили об участии ядерных комплексов (фото)

Страны ОДКБ начали военные учения в Беларуси 2025, в которых примут участие около двух тысяч солдат и 450 единиц техники. Во время маневров, которые состоятся на учениях "Запад-2025", отработают пуски ядерных боеголовок для ударов по условному противнику.

Учения в Беларуси 2025 проходят при участии военных пяти стран, объяснили на портале Deutsche Welle и на странице Telegram Министерства обороны. Кроме белорусов, к маневрам присоединились и Россия, и Казахстан, и Кыргызстан, и Таджикистан.

1 сентября начались совместные военные учения в Беларуси 2025, заявил начальник белорусского генштаба Павел Муравейко. По словам чиновника, планируют отработать "современные приемы и способы действий" и воспользоваться при этом опытом текущей войны в Украине и других конфликтов. Кроме того, выяснилось, что подобные маневры — это знак президента Беларуси Александра Лукашенко, что он "открытый, толерантный, пытается снизить напряжение".

Муравейко сообщил, что военные учения в Беларуси 2025 включают маневры "Запад-2025". В рамках этих тренировок действительно планируют учиться применению тактического ядерного оружия. Военный заверил, что реальных взрывов не будет, поскольку "нельзя применять то, что угрожает всему миру, общей безопасности".

Обучение в Беларуси 2025 — детали

Минобороны отчиталось о событиях военных учений в Беларуси 2025. Указано, что уже прибыли военные контингенты Таджикистана и Кыргызстана, Казахстана. Кроме того, провели слаживание, церемонию открытия, боевые тренировки военных 11 ОМБр и 120 ОМБр армии Беларуси, прыжки с парашютом и обзор военной подготовки.

На фото, опубликованном Минобороны Беларуси, видим военачальников, которые руководят процессом обучения ОДКБ, и военных, которые запускают дроны и тренируются на бронемашинах.

Учения в Беларуси 2025 — военачальники во время маневров Фото: Министерство обороны Беларуси Учения в Беларуси 2025 — солдат запускает дрон Фото: Министерство обороны Беларуси Учения в Беларуси 2025 — тренировки на бронемашинах Фото: Министерство обороны Беларуси

Есть также совместные фото солдат РФ и стран-членов ОДКБ. На фото — военные, прибывшие на учения в Беларуси 2025. Указано, что это солдаты коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" и материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".

Учения в Беларуси 2025 — совместное фото военных Фото: Министерство обороны Беларуси

Отметим, Фокус писал об учениях в Беларуси 2025. В частности, на портале Defence24 обеспокоены тем, что осенью-зимой 2025 года на территории страны состоится шесть маневров, которые проведут один за другим. После тренировок войск ОДКБ 12-16 сентября Минск проведет российско-белорусские учения "Запад-2025", которые перенесли дальше вглубь республики, чтобы "не беспокоить" Запад.

Напоминаем, 29 августа появилось сообщение ГУР Минобороны, которое прокомментировали учения в Беларуси 2025, объяснило, есть ли угроза со стороны Беларуси и сколько войск там соберут.