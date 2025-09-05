Беларусь и РФ тренируют нападение на Польшу: Туск предупредил о провокациях на "Запад-2025" (видео)

Премьер-министр Польша Дональд Туск заверил, что войска будут отвечать на агрессивные провокации Российской Федерации и Беларуси во время военных учений "Запад-2025". Будут действовать осторожно, но использовать не только дипломатию.

Related video

Если польские власти заметят угрожающие действия российских и белорусских военных во время осенних маневров, то Польша обязательно ответит, заявил Туск во время пресс-конференции по случаю открытия новой железной дороги. Среди прочего, политик заверил, что страна работает с европейскими союзниками, чтобы доказать США серьезность ситуации.

Учения "Запад 2025" — комментарий Туска см. с 20:23

Туск ответил на вопрос журналиста, который интересовался, как Польша относится к информации о том, что США уменьшает финансирование на контингент в Восточной Европе на фоне войны РФ в Украине и угрозы вторжения в новые страны. Чиновник заявил, что вместе с европейцами, поляки убеждают Вашингтон в том, что проблема существует. Среди прочего, в ближайшее время начнутся военные учения в Беларуси, во время которых россияне и белорусы будут тренироваться в нападении, прозвучало на видео.

"Готовим надлежащие ответы вместе с союзниками в ответ на агрессивные маневры, которые РФ и Беларусь готовят у наших границ. Они уже агрессивные, они имитируют атаку, а не защиту: не обманывайте самих себя", — сказал Туск.

Чиновник добавил, что президент Польши Кароль Навроцкий обо всем договорился с президентом США Дональдом Трампом. Премьер уточнил, что "в США помнят о Польше, но ничего не достается Польше бесплатно". Туск подытожил, что поляки фиксируют проникновение объектов в воздушное пространство, другие провокации (как, например, Беларусь заподозрила в шпионаже польского священника). По его словам, на провокации обязательно будут отвечать, и не только словами.

"Для Польши есть опасности, поскольку [страна] граничит с Беларусью. [Мы] посоветуемся и будем отвечать на провокации. Те, кто будет их делать, встретится с серьезным последствиями — дипломатическими и кинетическими", — сказал Туск.

Что такое "кинетические последствия", премьер-министр Польши не уточнил, но подчеркнул, что будут "специальные" меры.

Учения "Запад 2025" — детали

Фокус писал о военных учениях "Запад-2025" и других маневрах, которые состоятся в Беларуси осенью. Как сообщили на польском портале Defence24, на осень 2025 года планируют шесть военных учений. Первые — это совместные маневры стран-членов ОДКБ. Следующие — "Запад-2025", которые состоятся 12-16 сентября.

Напоминаем, 1 сентября командующий генштабом Вооруженных сил Беларуси заявил, что во время тренировок войск ОДКБ отработают имитацию ядерного удара.